Chaves daría cargo diplomático a Arnoldo André, administrador de polémico fideicomiso

Rodrigo Chaves presentó al abogado Arnoldo André Tinoco como parte de su equipo de transición en temas internacionales. Foto: Captura de pantalla.

El abogado Arnoldo André Tinoco, presidente de la administradora del polémico fideicomiso que financió la campaña de Rodrigo Chaves, tendría un papel diplomático en un eventual gobierno del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Así lo afirmó el propio candidato presidencial, un día antes de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó que solicitó al Banco Nacional entregar la información bancaria del fideicomiso Costa Rica Próspera, en el marco de una investigación sobre una presunta estructura paralela en el financiamiento de la campaña de Chaves.

Esta figura fue administrada por la firma ATA Trust Company, presidida por André Tinoco. Desde allí, se recibieron donaciones no reportadas al TSE y se pagaron gastos de campaña, como publicidad y planilla, al margen de los controles partidarios. El 5 de marzo, el abogado dijo el dinero se gastaba por instrucciones de Chaves y del empresario Jack Loeb, los fundadores del fideicomiso.

La noche del jueves, el candidato presidencial dijo que Arnoldo André es un doctor en Derecho Internacional, con experiencia en diplomacia, que habla varios idiomas y “conoce el mundo”.

“Yo lo veo como una persona que tendrá papel preponderante en el equipo de transición en Relaciones Exteriores, en diplomacia política y económica; conoce los sistemas legales del mundo porque, además, tiene experiencia en Derecho comparado.

“Don Arnoldo me ha dicho que, en caso de ganar elección y le pida unirse al Gobierno, se unirá. No diré en qué lugar; les he dado suficientes pistas de los papeles que podría desempeñar porque son varios los que podría jugar don Arnoldo”, expresó Chaves en el programa Viéndolo a los Ojos con Marcelo Castro.

Tinoco, por su parte, se presentó como un asesor y consultor en resolución de conflictos.

“Tengo más de un año de acompañar a don Rodrigo, iniciando un grupo cívico de pensamiento, desarrollo y análisis de problemas nacionales que evolucionó a la candidatura. Tengo el honor de acompañarlo en la formulación de política pública para el futuro Gobierno”, expresó.

En el mismo espacio, Chaves también presentó a Edmundo Castro como parte del equipo de transición en temas de agricultura, ganadería, medioambiente y manejo de recursos hídricos, entre otros.

Castro dijo tener maestrías cursadas en Estados Unidos y Holanda y una experiencia de 36 años de trabajo en la academia. También, se presentó como consultor internacional.

Tanto Castro como Chaves explicaron que, de llegar al Gobierno, impulsarían el aprovechamiento de recursos naturales de manera sostenible.

“Para mí la agricultura es un tema muy importante porque he podido visualizar la necesidad de desarrollo de este sector. El agro no está desligado del ambiente. Ahí está la capacidad competitiva de Costa Rica.

“Tenemos que usar el capital natural de Costa Rica bajo una visión sustentable, para posicionar a nuestro país hacia un modelo de desarrollo diferente, con muchas oportunidades, viendo los recursos naturales como un capital, no un pasivo, y que genere ingresos para que las próximas generaciones estén mejor que nosotros”, planteó Edmundo Castro.

Chaves agregó: “En pesca se están perdiendo millones al año en atún de aleta amarilla; están mal manejando ciertas pesquerías”.