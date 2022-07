CCSS rechaza descontar pago de ¢17.700 millones del MEP a deuda histórica del Estado

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) rechazó descontar, de la deuda histórica del Estado con la CCSS, un pago de ¢17.740 millones que le hizo el Gobierno por cargas sociales atrasadas del Ministerio de Educación Pública (MEP).

El dinero provino de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI). El año anterior, los diputados dispusieron que una parte se usara para pagar las cuotas del MEP y así lo incorporaron al Presupuesto del Gobierno en julio del 2021.

El Gobierno, a su vez, efectivamente giró el dinero.

No obstante, una interpretación de la CCSS impide descontar el dinero en la deuda del Estado con la Caja, que asciende a ¢2,5 billones, aunque Hacienda no coincide con esas cifras.

Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja, declaró que, si bien los diputados anteriores aprobaron el giro como un abono la deuda estatal con la seguridad social, en realidad no es parte de esta.

Según el funcionario, la deuda del Estado corresponde al acumulado del Gobierno por obligaciones incumplidas con personas vulnerables como niños atendidos sin seguridad social, aseguramiento de adultos mayores o protecciones generadas por leyes especiales.

[ Gobierno propone cancelar deuda del MEP con CCSS con créditos externos ]

En cambio, continuó, la deuda del MEP por ¢163.941 millones corresponde a cuotas obrero patronales no pagadas por la omisión de un incentivo salarial de Educación a la hora de pagar las cargas sociales.

“No es que no lo recibimos, claro que lo recibimos y lo tenemos en nuestras cuentas, pero no lo podemos aplicar a la deuda del Estado porque, originalmente, la Asamblea no lo había aprobado para pagar deuda del MEP con la Caja, sino para la deuda global del Estado con la Caja.

“Sé que es un tema conceptual, pero no es lo mismo cuotas obreros patronales, que es lo que nos debe el MEP, que la deuda del Estado, que es cuando corresponde (financiar) a asegurados por cuenta del Estado, a gente que se protege con leyes especiales”, indicó Picado.

El gerente financiero adelantó que, cuando haya un convenio de abono de esa deuda histórica con la institución, se adjudicarán esos recursos como tal.

Picado explicó que para acreditar abonos anteriores de parte de Hacienda por la deuda de Educación, provenientes de créditos externos, los diputados han tenido que hacer aclaraciones en los presupuestos,.

La discusión se puso sobre la mesa en la comisión de Hacendarios, dado que, en el segundo presupuesto extraordinario del 2022, el Gobierno introdujo ¢85.000 millones provenientes del 10% de varios créditos internacionales, para saldar la deuda del MEP con la seguridad social por las cuotas no pagadas.

En el informe de liquidación del presupuesto 2021, la Contraloría General de la República (CGR) llamó la atención por discrepancia de la CCSS, “a pesar de tratarse de compromisos con la misma institución (Hacienda)”.

“Dicha situación requiere de atención por parte de estas instituciones, cuyas decisiones implican efectos en el registro y presentación del saldo de la partida presupuestaria, aunado a los efectos que genera la falta de toma de decisiones oportunas al respecto, tales como el incremento en intereses moratorios sobre la deuda que mantiene el Estado con la CCSS”, advirtió el ente contralor.

Exministro molesto Copiado!

Elian Villegas, exministro de Hacienda, recordó que existía un convenio debidamente firmado por el MEP, la CCSS y Hacienda y que el acuerdo incluía una serie de pagos, por lo cual se realizó la transferencia por ¢17.739 millones.

Villegas lamentó que la Caja interprete que la cartera de Educación no sea parte del Estado.

“Hasta donde yo recuerdo, el Ministerio de Educación Pública es parte del Estado costarricense. Era antes, sigue siendo al día de hoy. No sé si la Caja tiene una lista que indique qué es del Estado y qué no es del Estado. Para todos los mortales de este país, excepto para la Caja, es parte del Estado costarricense”, criticó.

El exministro insistió en estar asombrado por el rechazo, dado que la CCSS siempre anda pidiendo recursos.

“Al no aceptar esos recursos, que tampoco los devolvió, sino que ahí los tiene depositados ganando intereses que tendrán que pagar en favor del Ministerio de Hacienda en su momento, lo que hizo fue obligar al Gobierno a buscar más recursos para poder realizar ese pago; pero, evidentemente, son recursos públicos para autorizar pagos de una institución pública a otra institución pública. Eso sencillamente es parte del folclor nacional que desgraciadamente resulta bastante molesto”, señaló Villegas.

Gustavo Picado dijo a los diputados que no había forma de que esos recursos fueran tomados en cuenta como abono de la deuda del MEP, dado que se incorporaron al presupuesto en julio del 2021 y el convenio se firmó con el Gobierno tres meses atrás.