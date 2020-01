“Es una cuota arbitraria. El cobro que tiene la Caja no tiene ningún parámetro legal. A mí no me consultaron, ni me dijeron, lo montaron de oficio. Ahí hay varios abogados, colegas, que estamos en eso. El Colegio presentó esa acción hace como un año o dos. En todo caso, yo había arreglado eso, había hecho un arreglo de pago”, afirmó.