Carlos Alvarado apoya investigación sobre golpe de Estado

El presidente de la República, Carlos Alvarado, considera adecuado que la Fiscalía General investigue el plan de golpe de Estado que se habría fraguado en el 2020, según reveló en un libro el diputado y entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank.

“Ha pasado donde corresponde, que la Fiscalía abra una investigación sobre el contexto de lo que pasó en octubre del 2020, porque pasaron muchas cosas, y que esa investigación lleve el curso que corresponde.

“Nosotros, como Gobierno de la República, estamos dispuestos a colaborar con la Fiscalía en los elementos o la información que se nos requiera, y que pueda servir para esclarecer esas circunstancias”, declaró este viernes el mandatario.

El jueves, el Ministerio Público confirmó la apertura de una investigación contra ignorado, por el presunto delito de rebelión, con motivo de las revelaciones hechas por Cruickshank en el libro Historia de una Presidencia, que se publicó esta semana.

El diputado de Restauración Nacional relató que, durante los bloqueos viales organizados por Rescate Nacional en el 2020, “distintos grupos de manifestantes” planearon romper el orden constitucional, destituyendo al presidente y a todos sus ministros.

Explicó que a él lo buscaron porque, en aquel momento, era la tercera persona en la línea de sucesión presidencial, después de los vicepresidentes Epsy Campbell y Marvin Rodríguez.

“Me llamó gente que me decía que debía empezar a pensar en nombres para ocupar cargos de ministros y que me convenía prepararme para ocupar esa otra función”, dijo Cruickshank. No obstante, él no presentó una denuncia en aquel momento.

El presidente Alvarado afirmó que el diputado restauracionista asumió “una posición valiente y de defensa institucional”.

“Don Eduardo me acompañó en una cadena nacional llamando al diálogo nacional y él también se apersonó a las sesiones de diálogo (...). Estuvo dispuesto a asumir el costo político, en una actitud muy positiva para Costa Rica. Los presidentes de los distintos poderes firmaron un manifiesto; la mayoría de los expresidentes apoyaron”, dijo Alvarado, quien recordó que, en la tensión de octubre del 2020, se mezclaron la crisis por la covid-19, la deuda pública y las manifestaciones.

‘Estado nunca se vio comprometido’

Sobre lo sucedido en el 2020 con los bloqueos viales en contra de la ley de empleo público y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Alvarado dijo: “Si bien fueron momentos complejos, el monopolio de la fuerza del Estado nunca se vio comprometido, es decir, nunca se perdió el control institucional. Entonces, en eso creo que hay que ser categórico.

“Incluso, si miramos atrás, además de los bloqueos y todas las circunstancias muy difíciles, pues dichosamente en eso no tenemos vidas de las cuales sentirnos mal, de que hubiésemos perdido; sí, ciertamente, el mayor costo humano fueron literalmente decenas de policías que fueron golpeados o agredidos, pero el control del Estado nunca se vio comprometido”.