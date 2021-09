Carlos Alvarado: Candidatos y diputados tienen ‘miedo electoral’

Carlos Alvarado visitó este jueves el vacunatorio del Área de Salud de Moravia, en Plaza Lincoln. Foto: Josué Bravo

El presidente de la República, Carlos Alvarado, les achacó “miedo electoral” y “miedo a decir la verdad” a los candidatos y diputados que se oponen a los proyectos de impuestos incluidos en la agenda de ajuste fiscal pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así reaccionó cuando se le preguntó qué alternativas propone, luego de la decisión del candidato de Liberación Nacional (PLN), José María Figueres, de no apoyar los planes presentados por el Gobierno sobre impuesto a casas de lujo y premios de lotería.

Otros partidos, como la Unidad Social Cristiana (PUSC), han expresado total oposición a los planes tributarios, justo cuando se acerca la primera revisión del FMI sobre el cumplimiento de los acuerdos firmados en enero para que el país accediera a un crédito de $1.788 millones, destinado a equilibrar las finanzas públicas.

“Todos los candidatos, y digo candidatos porque son los líderes de las fuerzas políticas que están en el Congreso, dicen que no más impuestos. Está bien, entonces la pregunta no es a mí; la pregunta es a ellos. ¿Qué proponen, cómo resuelven esto? Yo ya puse mi propuesta, está en la Asamblea; yo no tengo derecho de enmienda; los diputados sí tienen derecho de enmienda.

“Recientemente, los diputados dicen ‘es que tiene que mandar un texto sustitutivo’. ¿Y el derecho de enmienda de los diputados? ¿No pueden cambiar lo que no les parezca? Saben qué creo que hay, con franqueza, miedo, miedo de decir la verdad de lo que tienen que hacer por un miedo electoral.

“La diferencia en una democracia entre democracia y populismo está en la verdad y digan la verdad de lo que van a hacer, para resolver esto. Yo ya dije mi verdad”, declaró Alvarado.

El presidente también calificó de “pura demagogia” a los diputados que insisten en calificar al Gobierno de “gastón”, pues alega que el Ejecutivo ha cumplido con la regla fiscal de contención de gasto.

El miércoles de esta semana, Figueres declaró a La Nación que se opone a extender el impuesto sobre las casas de lujo a más viviendas, por lo que rechaza la versión actual de la reforma planteada por el Gobierno para este tributo.

Actualmente, el tributo se cobra a viviendas cuya construcción esté valorada de ¢133 millones en adelante. Ahora, el Ministerio de Hacienda propone gravar a partir de los ¢108 millones.

Figueres pide dejar el piso tal como está hoy, pero trasladar la labor de recaudación de Hacienda a las municipalidades, las cuales ya cobran otro tributo sobre el valor de las propiedades: el impuesto municipal de bienes inmuebles.

A la vez, el liberacionista dijo que el proyecto para crear un impuesto del 25% a los premios de la lotería superiores a ¢225.000 millones aporta poco, pero indispone a la ciudadanía, por lo que lo considera prescindible.