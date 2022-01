Candidata del Frente Amplio cuestiona necesidad de invertir en aeropuerto de Liberia

Zuray Carrillo Guevara, candidata a diputada del Frente Amplio por Guanacaste, cuestionó la necesidad de invertir en el aeropuerto internacional de Liberia para darle mayor competitividad.

Durante un debate organizado por guananoticias.com el 22 de enero, se les planteó a los aspirantes de la provincia la siguiente pregunta: De resultar electa, ¿cuál sería su agenda legislativa para elevar la competitividad del aeropuerto guanacasteco?

La candidata frenteamplista contestó con una repregunta: “Yo hago una pregunta. De nosotros los guanacastecos, ¿cuántos usamos esos vuelos? Ni siquiera a veces para ir a San José, verdad. Tuve una reunión en San Juanillo con las comunidades de lo que nosotros llamamos ruta de la tortuga. Y esa misma pregunta hacíamos y esa respuesta era negativa”.

“Yo considero que las políticas públicas han incentivado a los grandes megaproyectos turísticos, agroindustriales que, cada 25 de julio, los presidentes nos traen una millonada, pero no es para la empresa local, no es para el turismo rural comunitario, no es para fortalecer el desarrollo de las comunidades”, añadió.

El aeropuerto de Liberia, Daniel Oduber, es un importante punto de entrada para el turismo, uno de los principales motores económicos de Guanacaste. Estadísticas del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) muestran que, en el primer semestre del 2019, antes de la pandemia, la base aérea recibió 356.175 personas, de los cuales 334.000 vinieron de América del Norte.

Consultada este lunes sobre su posición sobre el aeropuerto en el debate, la candidata justificó que, por el corto tiempo que le dan a los candidatos en los debates, es difícil desarrollar las ideas y que los medios se enfocan en destacar las equivocaciones.

“Considero que al aeropuerto se le debe fortalecer. Primero, hicieron una descripción que había disminuido afluencia de turistas en el aeropuerto, cosa que tendría que investigar, porque ese aeropuerto siempre está súper lleno. Ahí dijeron que había bajado y qué haría yo para subir el turismo en Guanacaste. Quizá no me expliqué bien, porque creo que habría que fortalecer turismo rural comunitario para el aprovechamiento del aeropuerto de las empresas locales”, matizó.

Carillo Guevara aspira volver a la Asamblea Legislativa luego de haber ocupado una silla legislativa por su partido en el periodo 2014-2018. En aquella oportunidad, sustituyó al diputado frenteamplista Ronal Vargas, quien renunció en 2015 por una denuncia de acoso sexual en su contra, de la que luego fue absuelto.

[ Exdiputada Suray Carrillo aspira volver al Congreso por el Frente Amplio ]

Carrillo es abogada, bachiller en Relaciones Internacionales y docente universitaria, fue designada por el Frente Amplio al primer lugar de la papeleta a diputados por su provincia.