Bomberos denuncian uso de carros en favor de candidaturas de dos figuras del PUSC para directiva

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos denunciaron el supuesto uso de vehículos institucionales, personal y combustible para apoyar las candidaturas de dos figuras del PUSC a la Junta Directiva de ese cuerpo de socorro.

Según un escrito enviado a la Presidencia del Instituto Nacional de Seguros (INS), los recursos habrían sido empleados para recoger firmas en favor de las postulaciones de Jorge Eduardo Sánchez y Eduardo Antonio Vílchez.

Sánchez ha sido tres veces diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Vílchez, de acuerdo con datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), también es militante de la agrupación rojiazul.

Actualmente, Bomberos tiene abierto un proceso electoral interno para designar a los sustitutos de dos directivos cuyo nombramiento se vence en octubre.

Mónica Araya, jerarca del INS y presidenta del Consejo Directivo de ese cuerpo de socorro, confirmó a La Nación que recibió una denuncia sobre este asunto el 12 de setiembre.

Araya dijo que solicitó una investigación tanto a la Auditoría Interna como a diferentes instancias de Bomberos.

Explicó que, inicialmente, recibió mensajes anónimos sobre los hechos, por lo que decidió ponerlos en conocimiento del Consejo Directivo en la sesión ordinaria del 1.° de setiembre.

La funcionaria detalló que 11 días después recibió una nueva denuncia, pero esta vez firmada por personal de Bomberos y un candidato a directivo.

“El acuerdo tomado por el Consejo fue trasladar las denuncias a las instancias correspondientes para su valoración, a saber, Auditoría Interna, Dirección General y Tribunal Electoral (interno)”, indicó la presidenta del INS.

Funcionarios de Bomberos denuncian el uso de recursos institucionales para favorecer las candidaturas de Jorge Eduardo Sánchez (izq.) y Eduardo Antonio Vílchez (dcha) para la Directiva.

Consultado por La Nación, Jorge Eduardo Sánchez indicó no saber de la denuncia sobre la supuesta recolección de firmas en su favor e incluso aseguró que todavía no sabe si se va a postular.

“No he confirmado porque el tipo de votación es indirecta y estando el número de delegados completos es cuando se sabe si uno puede participar o no. No lo decidiré hasta la próxima semana”, agregó Sánchez.

En setiembre del 2022, Sánchez fue designado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, como representante del Gobierno en la Junta Directiva del Banco Popular.

Este medio buscó conocer el criterio de Eduardo Antonio Vílchez, a quien se le llamó y se le escribieron mensajes, pero al momento de publicación de esta noticia no se había obtenido respuesta.

Si una persona desea inscribirse como candidato a la Directiva de Bomberos debe llenar un formulario y acreditar el respaldo o adhesión de, al menos, un 15% de los integrantes de esa institución en todo el país.

El artículo 50 del reglamento a la Ley N°8228 establece que las adhesiones se deben acreditar mediante documentos que reflejen el deseo de los adherentes, así como nombres y apellidos y cédula de identificación del firmante.

Los funcionarios no pueden dar su respaldo a más de un aspirante.

Uso de vehículos y fiesta Copiado!

La denuncia señala que varios funcionarios de Bomberos se desplazaron, en horario laboral y utilizando vehículos institucionales, a varias sedes de país para recolectar firmas en favor de Sánchez y Vílchez.

Dicho documento, cuya copia está en poder de La Nación, detalla que el 21 de agosto hubo una aparente recolección de firmas en Aprovisionamiento (Hatillo, San José) y las Oficinas Centrales de Bomberos.

El escrito atribuye la acción a un funcionario que trabaja en Transportes en la Estación de Bomberos Metropolitana Norte. Este se habría movilizado en el vehículo institucional V-69, de marca Nissan Frontier.

Ese mismo día, agrega la denuncia, un supuesto jefe de batallón de la zona norte también recogió firmas en la estación de bomberos de San Carlos. Para esto, supuestamente hizo uso del vehículo institucional V-18.

Indica que el mismo 21 de agosto también se dio un presunto uso de vehículos institucionales de la estación de Siquirres, Limón, para obtener adeptos en distintas estaciones del Caribe.

La denuncia agrega que un jefe de batallón de la zona sur y un alto funcionario de la estación de Pérez Zeledón, al parecer recogieron firmas en el vehículo institucional V-22 en su jornada laboral, los días 21, 22 y 23 de agosto.

Algo similar, aparentemente, ocurrió en la estación de Cartago el 1.° de setiembre, a donde llegó el vehículo V-15 con funcionarios en busca de firmas.

“Presumimos que hubo soporte institucional para estos candidatos, que recogieron firmas en tiempo récord, simultáneamente en todo el país y sin visitar personalmente las instalaciones de la organización”, señala la denuncia.

El documento agrega que, el 7 de setiembre, se organizó una fiesta entre las cúpulas de la institución, como parte de las supuestas actividades realizadas para ayudar a los dos candidatos militantes del PUSC.