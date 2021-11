Bancos rehúsan financiar al PAC, dice exjefa de campaña

Emilia Molina Cruz, exjefa de campaña del candidato presidencial del PAC, Welmer Ramos, afirmó que los bancos rehúsan otorgar financiamiento al Partido Acción Ciudadana (PAC) para su actividad electoral.

Molina, quien también es candidata a la primera vicepresidencia de la República, dijo que esa fue la principal razón de su renuncia a la jefatura de campaña. En entrevista telefónica, aseguró que la banca privada les ha cerrado las puertas por las leyes impulsadas por el congresista desde la Asamblea Legislativa, en particular la de poner un límites a las tasas de interés de los créditos, conocida popularmente como ley sobre la usura.

“Esto puso a la banca privada en contra de Welmer Ramos y del partido. El BCT, quien está financiando prácticamente todas las campañas, no va a financiar la campaña del PAC y así nos lo hicieron saber”, detalló la exlegisladora.

Agregó que eso los ha obligado a buscar otras fuentes de financiamiento y dijo que se espera la entrada de recursos económicos en algún momento, pero reconoció que el proceso ha sido lento y largo.

“Eso nos pone en condiciones difíciles con dar a conocer el candidato, con la movilización en territorios. A pesar de que el PAC se financia mucho con las pequeñas contribuciones, hay tareas de campaña que requieren dinero, para eso es el financiamiento. Ha sido una tarea difícil, sumada a otras sobre el ejercicio diario de la campaña, por eso digo lo que digo en la nota”, agregó Molina.

La excongresista anunció su renuncia el martes por la mañana, en una carta enviada a Welmer Ramos, donde planteó que ha encontrado “a lo interno (de la campaña) más dificultades que facilidades para alcanzar” los objetivos que se había fijado como jefa.

Aunque la nota hace referencia a la falta de sinergia en el partido para “encauzar a buen puerto la campaña”, alegó que la razón fundamental es la ausencia del financiamiento.

“Las campañas son complejas, yo he estado en bastantes y no han sido fáciles. La convención fue complicada y compleja, pero además Welmer Ramos ha sido muy crítico en sus proyectos y leyes, para defender a los más pequeños, y eso puso a la banca privada en su contra”, agregó.

Molina dice que asumió la jefatura de la campaña porque Ramos se lo pidió y le dio la confianza para el cargo, pero no puede continuar en las condiciones actuales.

“Son esas razones. En los equipos llega un momento en que, si el que dirige no logra sacar la tarea, se satura y es mejor que venga otra persona con más frescura y tranquilidad, no tan saturada como estoy yo, y que pueda asumir la tarea, por eso me hago a un lado”, enfatizó.

La candidata a vicepresidenta negó que se vaya a apartar de la campaña y alegó que seguirá acompañando a Ramos, pero no desde la dirección.

“Yo no soy de esas, de las que se va para la casa. Estaba en la casa cuando me sumé, pero cuando asumo una responsabilidad, trabajo fuerte por ella. Lo que pasa es que, en este caso, creo que es bueno dar un paso al lado y que otra persona asuma la dirección”, comentó.

Pese a la fuerte ruptura vivida en el PAC luego de la convención, que enfrentó a la diputada Carolina Hidalgo contra Welmer Ramos, Emilia Molina respondió que los candidatos a la Asamblea Legislativa “han hecho un excelente trabajo en los territorios y distintos liderazgos para sumar a esa dirigencia que no ganó la convención”.

“Las dificultades no van por ahí, van más por el tema del financiamiento, que ha sido complejo y de ir sumando todas las voluntades. El proceso empezó tarde, la convención fue en agosto, logramos salir y ahí vamos”, comentó.

Se intentó consultarle a Ramos directamente sobre esta renuncia y las declaraciones de Molina, pero no respondió la llamada telefónica.