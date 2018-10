El informe de Oppenheimer también menciona que Hacienda buscaría gravar los ahorros y préstamos, pero Aguilar confirmó a La Nación que no existe ningún proyecto en ese sentido. “No sé de donde habrá salido eso porque no hablamos nada al respecto y no hay ningún proyecto de eso, tal vez haya sido algo de la traducción”, comentó.