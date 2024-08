Ariel Robles denuncia amenazas por investigaciones sobre tala ilegal en Gandoca

El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), denunció este martes que miembros de organizaciones ambientalistas, vecinos y legisladores han estado recibiendo amenazas por denunciar la tala irregular en terrenos del refugio de vida silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe Sur.

“Nadie dice nada de las amenazas de muerte que están recibiendo personas de la comunidad, de la organización ATEC (Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación) en Gandoca, por denunciar, junto a otras organizaciones, todo lo que ha venido sucediendo sobre esas irregularidades ambientales y los vínculos políticos y empresariales.

“A ellos los llamaron para decirles que sicarios están siendo contratados para silenciar a quienes hemos denunciado actos irregulares en Gandoca-Manzanillo, a quien sea, incluso diputados”, dijo el legislador frenteamplista en el plenario de la Asamblea Legislativa.

Consultado por La Nación, Robles confirmó que él y otras personas están en el Programa de Protección de Víctimas y Testigos, pero enfatizó que no podía referirse públicamente a las medidas de seguridad fijadas a su favor, por solicitud y requerimientos del propio programa.

“El mayor riesgo lo están viviendo las personas en la comunidad. Haber tocado la sensibilidad y los intereses que se ocultan ahí, en Gandoca, detrás de una tala irregular que, en realidad pretendía cortar árboles que estorbaban para un camino de un desarrollo inmobiliario, eso ha resultado en amenazas directas”, detalló.

Decreto engavetado

Robles también señaló al ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, de supuestamente tener engavetado un decreto que permitiría definir los límites del refugio de vida silvestre y así, cumplir con un mandato de la Sala Constitucional, dictado en julio del 2019.

El legislador tiene la hipótesis de que el ministro no ha firmado ese decreto —pese a que cuenta con todo el sustento técnico de los funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac)—, porque propiedades como la del empresario Allan Pacheco Dent, a quien ese le habría otorgado irregularmente un permiso de tala, quedarían dentro del área del refugio de vida silvestre.

“Vemos que el gobierno y el Minae han sido laxos para proteger lo que deberían proteger. Las comunidades denuncian eso y hoy están en peligro, mientras el Poder Ejecutivo sigue en silencio”, reclamó el diputado.

Esa suposición la externó en el plenario en horas de la tarde, pero también se la dijo a Tattenbach, la mañana de este miércoles, cuando compareció ante los diputados de la comisión de Ambiente.

Cuando Robles le cuestionó la no rúbrica del decreto, el jerarca dijo: “No señor, no se firmó porque no corresponde, porque esa es la zona que precisamente…”. En ese momento el frenteamplista lo interrumpió y afirmó: “Porque esa es la finca de Pacheco Dent”.

Ante lo cual Tattenbach contestó: “No tengo ningún negocio con Pacheco Dent”.

Igualmente, Robles cuestionó la inacción de los diputados oficialistas respecto a la denuncia y las investigaciones judiciales por la tala presuntamente irregular en Gandoca-Manzanillo.

Autoridades judiciales enteradas de amenazas

Ariel Robles detalló que todas las autoridades judiciales saben sobre las amenazas. Insistió en que si bien él es una de las personas que está más expuesta en los medios por este tema, su mayor protección es tener el micrófono, la investidura de diputado y ser referente en la discusión.

“Me preocupa más que mi rol, las personas que están en la comunidad de Gandoca. Uno es un eco de las comunidades, el mayor riesgo es para las personas que no cuentan con micrófono, enfrentando en solitario estas amenazas desde las comunidades”, indicó.

Robles es uno de los diputados que más ha denunciado las irregularidades con el caso de la aparente tala ilegal en Gandoca-Manzanillo, así como las conexiones políticas entre Allan Pacheco Dent y el gobierno de Rodrigo Chaves. Específicamente, por las fiestas de funcionarios y jerarcas del gabinete en un centro de eventos de la familia de Pacheco en San José de la Montaña, en Barva de Heredia.