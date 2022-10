‘Aquí nadie se vistió de payaso’: Fuerte choque en primer día de investigación sobre finanzas electorales

Los diputados Vanessa Castro y Francisco Nicolás, de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional (PLN), fustigaron a la legisladora oficialista, Pilar Cisneros, por sugerir que la comisión investigadora de las finanzas electorales podría convertirse en un “circo” o “show político”.

El encontronazo entre los congresistas sucedió este lunes, durante la primera sesión de la comisión especial investigadora del financiamiento de los partidos políticos en la reciente campaña electoral.

Diputados vuelven a chocar con Pilar Cisneros Cisneros sugirió que comisión investigadora de finanzas electorales puede convertirse en un circo político. Eso molestó a Vanessa Castro y Francisco Nicolás.

Esta investigación surgió después de que informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reportó indicios de que existió un “oscuro” esquema de finanzas en la campaña del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves,

Cisneros, la jefa del oficialista Progreso Social Democrático (PPSD), aseguró en la sesión: “Ojalá esta comisión no sea para hacer un circo o un show político, sino cambios sumamente importantes en nuestra legislación electoral”.

Enseguida, Vanessa Castro tomó la palabra para demandarle a Pilar Cisneros que dejara de hacer esas aseveraciones, pues según la diputada, se sintió ofendida. “Yo quisiera pedir que no se esté mencionando aquí que esto es un show político, porque yo me ofendo; no sé si los compañeros, pero yo me ofendo porque yo no estoy aquí para shows políticos de ninguna naturaleza”.

La congresista socialcristiana aseguró que “eso nos causa daño hacia afuera en nuestra imagen de diputados y aquí los que estamos, estamos muy claros de nuestra responsabilidad de investigar lo que corresponda”.

“Quisiera que fuera la última vez que oigo eso porque me ofendo, me siento ofendida. No vengo ni mucho menos a una segunda vez como diputada a que me digan que voy a hacer un show mediático o político en una investigación”, achacó Castro a Cisneros.

Enseguida, la oficialista le contestó: “Mire, yo espero que mis palabras las tomen literal y no interpretándolas. Justamente he dicho lo que usted está manifestando, ‘no quisiera’.

“En ningún momento, he dicho ni que quiero ni que pretendo que se haga un show político; al contrario, estoy diciendo exactamente lo que usted está diciendo; no quiero participar en una comisión que podría tener esa intención, no lo sé… pero justamente pretendo lo contrario, un trabajo serio, con resultados. Así que por favor, eso es lo que dije y estoy sosteniendo”.

En ese momento, Francisco Nicolás se sumó a los reproches contra la jefa de fracción del partido de Gobierno. “A mí no solamente me ofende en que traigan aquí palabras como circo político o circo mediático; es que aquí nadie se vistió de payaso para venir a estas actividades tan serias”.

Agregó que “el tratar a este recinto como la posibilidad siquiera de que esto se preste para un circo, me parece que es ofensivo a la dignidad de cada uno de nosotros, no es la ruta correcta empezar desde ahora con este tipo de bombas distractoras para sacarnos de ruta”, alegó Nicolás.

Asimismo, el diputado liberacionista recordó que el objetivo es investigar “el eventual financiamiento ilegal, espurio, lavandería, el nombre que quiera eventualmente se dio en la campaña anterior”. Y recordó que producto de ese trabajo, pueden presentarse “propuestas de todo tipo, incluso testimonios de piezas ante el Ministerio Público si hace falta”.

Por último, el congresista pidió a Cisneros no sesgar “desde ahora el objetivo primario”.

Oposición a sesionar lunes en la mañana Copiado!

Minutos antes de ese encontronazo, Pilar Cisneros también había protagonizado otra discusión con el resto de miembros del foro parlamentario por oponerse a sesionar los lunes a partir de las 8 de la mañana.

La oficialista argumentó que existe una propuesta para pasar la reunión de los jefes de fracción justamente a ese horario y alegó que ella y Fabricio Alvarado, jefe de la bancada de Nueva República, debían asistir a los encuentros.

Alvarado reconoció que esa es una propuesta suya que cuenta con el agrado de los jefes de las bancadas de los distintos partidos pero aseguró que, en todo caso, después podía buscarse otro horario, cuando quedara en firme el cambio en el reglamento legislativo.

Cisneros defendió su posición e incluso dijo que ese horario era discriminatorio para ella y Alvarado.

El diputado Jorge Dengo, del Partido Liberal Progresista (PLP) planteó que de momento pueden acordar ese horario y que, en caso de que se apruebe la reforma al reglamento, se busque otro espacio. Ese criterio fue respaldado por el criterio del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.

Al respecto, la asesora de la comisión señaló que “por supuesto que las reuniones de jefes de fracción tendrían prioridad sobre esta comisión especial; sin embargo, en este momento no existe superposición horaria, porque las reuniones de jefes de fracción están destinadas en otro día (jueves) que no tiene una superposición en este momento. En virtud de eso, no se vería inapropiado o ilegal que sesionen en este momento a esa hora y que posteriormente si fuera el caso y se cambia el horario de jefes de fracción mediante una reforma al reglamento, entonces ustedes valoren la posibilidad de cambiar el horario de esta comisión”.

Finalmente, la moción para establecer el lunes a partir de las 8 a. m. como horario de la comisión fue aprobado por todos los diputados que integran el foro, con excepción de Pilar Cisneros.