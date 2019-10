“No tenemos 100 años para resolver el problema. Para 2050, vamos a tener más plástico que peces en el mar y que no se lo tomen me da tristeza, no por nosotros sino por los que vienen. Los diputados que son padres, madres, abuelos, abuelas, qué jodido es que la respuesta que les vayan a dar a sus hijos es que no nos dio la gana resolver como se tenía que resolver”, reclamó.