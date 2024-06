Analistas de CNN desconcertados por felicitación prematura de Costa Rica a Claudia Sheinbaum

Analistas internacionales de la cadena CNN se mostraron desconcertados por el hecho de que el Gobierno de Costa Rica felicitó, en redes sociales, a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, dos horas antes de que Instituto Nacional Electoral (INE) diera a conocer los primeros resultados.

A las 9:31 p. m. del domingo, la cuenta de Casa Presidencial publicó en X el siguiente mensaje: “Costa Rica y México somos países hermanos. Felicidades a Claudia Sheinbaum por ganar la presidencia democráticamente y por ser la primera mujer en ser presidente de ese país. Mis mejores deseos para ella y México”.

Para ese momento, solo se conocían resultados de encuestas. El INE empezó el conteo de votos a las 8 p. m. y comunicó los primeros resultados preliminares alrededor de las 11 p. m., según consta en las actualizaciones de la página oficial de esta institución mexicana.

Durante su transmisión en vivo, los analistas de CNN lamentaron que “la Suiza de latinoamérica” perdiera su tradición neutral y se convirtiera en el primer Estado en saludar a la futura presidenta sin respetar el proceso electoral.

LEA MÁS: Tres claves para entender la victoria de Claudia Sheinbaum en México

“Ya está Costa Rica felicitando a Claudia Sheinbaum; supongo que es la cuenta oficial, porque así parece, dando por válidas algunas encuestas, sin esperar los resultados oficiales, lo cual me parece un error de parte de una Presidencia en funciones. Ya que un Estado, que una Presidencia, dé su manifestación cuando no hay resultados oficiales, me parece una pifia por decirlo de alguna manera, estamos a la espera del resultado oficial“, indicó Mario González, periodista de CNN.

Leandro Querido, politólogo argentino y fundador de Transparencia Electoral, agregó: “Si proviene de Costa Rica, es más desconcertante aún , porque Costa Rica tiene una tradición democrática institucional y de respeto. Uno espera estos mensaje de otros países, de Venezuela, pero no sé en qué criterios se basa Costa Rica y la Presidencia para felicitar cuando aún no se expresó la autoridad electoral. Es decir, me resulta desconcertante, es la América Latina que estamos atravesando, un poco extraña”.

LEA MÁS: ¿Cómo cambiará México bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum?

Ileana Rodríguez, analista internacional, agregó que la Suiza de América Latina acababa de terminar con su neutralidad.

Este medio solicitó conocer la reacción de la Presidencia, pero no hubo respuesta.

Sheinbaum, quien será la sucesora del actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, arrasó en las elecciones presidenciales del domingo en México con una votación que oscila entre el 58% y el 60%, según el conteo rápido del INE.