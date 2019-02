"Casi ni nos veíamos, nos veíamos en foros internacionales a pesar de que habíamos formado la organización. Ella andaba en unas cosas y yo en otras, nuestro trabajo no coincidía tanto. Un día ella me escribió por el WhatsApp porque en aquel tiempo éramos co-presidentes del grupo en Costa Rica. Solo me dijo que iba a dejar la organización por un caso de acoso sexual, pero no me dijo más. Fue en diciembre del 2014”, explicó Umaña Silesky.