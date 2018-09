“Uno estructura, va donde el desarrollador y vende el proyecto con permisos. Lo vendo a cinco años plazo. El desarrollador dice que sí, pero paga conforme venda. Estructuramos en 2015 y el dinero se recibe en 2019, 2020. Uno declara la ganancia a Hacienda, declara en el periodo en que hizo la compraventa, pero no ha devengado. Legalmente, tengo una cuenta por cobrar. Mi activo desapareció y aparece una cuenta por cobrar, no tengo la plata, no entró en caja”, dijo.