Agricultores marchan en la capital contra políticas del Gobierno

Pequeños y medianos agricultores marchan este miércoles en el centro de San José, en contra de las políticas del sector agro implementadas en los primeros 11 meses del gobierno de Rodrigo Chaves Robles.

Los manifestantes se concentraron desde tempranas horas en el parque de La Merced, en el centro de San José. En este momento recorren la avenida segunda rumbo a la plaza de la Democracia. Los dirigentes valorarán, avanzada la mañana, si se movilizan a la Casa Presidencial, en Zapote.

A la concentración en la capital también se unen cooperativistas, estudiantes de universidades públicas y sindicalistas, así como políticos de diferentes partidos o movimientos ligados al sector.

Edmundo Castro, uno de los participantes, afirmó que el objetivo es demostrar la inconformidad de los productores “ante la ausencia de una ruta clara del sector agrícola de Costa Rica”.

“Todos pensamos que este Gobierno iba a reactivar la economía agrícola, iba a modernizar el sector agropecuario, pero, todo lo contrario. Lo que está haciendo es liquidando, eliminando una cultura de medianos y pequeños productores, sustituyéndola por una importación de productos”, mencionó.

Citó que una política que afecta a los productores nacionales es la reducción de los aranceles para la importación de arroz.

“Lo estamos importando de otros lados con la justificación de que no somos competitivos. Eso es totalmente falso. No somos competitivos porque tenemos tasas de interés muy altas, tramitomanías excesivas y porque no tenemos apoyo”, agregó Castro.

Greivin Leitón, presidente de la Asociación de Productores de Fresa de Llano Grande, también reprochó las gestiones del Gobierno para la incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico.

Leitón manifestó que el agricultor tiene desigualdad de producción en comparación con los productores de otros países miembros de ese bloque económico.

“El costo de producción de fresa de nostros es de ¢950 por kilo y aquí está llegando fresa de México y Guatemala a ¢800″, afirmó el agricultor, quien reclamó los altos costos de producción y vida en Costa Rica.

El pequeño productor manifestó que todos los insumos han venido al alza en los últimos años, entre ellos los agroquímicos. “Un saco de fertilizante de potasio antes de la pandemia costaba ¢27.000. Ahora cuesta ¢58.000. Entonces esa es la claridad que al pueblo no se lo dice. ¿Cómo vamos a producir?”, expresó el productor de fresa.

A la marcha también se unieron protestantes bajo otras consignas, como la defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). “La Caja no puede quebrar porque el Gobierno tene que pagar”, dice una de las mantas pertenecientes a la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca).

Representantes de las bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA) participan en la marcha.

Así como el exdiputado y excandidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos, quien acudió en compañía de Renato Alvarado y Rogis Bermúdez, exministro de Agricultura y expresidente del Consejo Nacional de Producción (CNP) de la administración de Carlos Alvarado.

Mediante un video, el expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, invitó a las personas a sumarse a la manifestación. “No puede ser que el Gobierno de la República maltrate al agricultor como lo está maltratando”. Luego se excusó de no poder presentarse debido a que, según dijo, tiene un compromiso fuera de San José.

En la foto de izquierda a derecha aparecen Rosaura Méndez, Pedro Rojas, Geison Valverde, Francisco Nicolás, Luis Fernando Mendoza, Katherine Moreira, Kattia Rivera, Gilbert Jiménez y Óscar Izquierdo.