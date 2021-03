“Se ha informado que el Ministerio Público habría pedido el levantamiento del secreto bancario en las cuentas del señor presidente de la República. Debemos aclarar que, en el expediente judicial no consta ninguna solicitud de esa naturaleza. En todo caso, si la hubiera, no nos opondríamos, pues don Carlos no tiene absolutamente nada que ocultar”, aseveró el abogado Rodolfo Brenes.