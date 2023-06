586.000 trabajadores carecen de seguro social

A pesar de tener un patrono o laborar de forma independiente, 586.000 trabajadores no están registrados ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Dicha cifra equivale al 28,4% de las personas con empleo en el país, contabilizados en 2,06 millones.

De ese grupo sin seguro, 317.000 son asalariados y 269.000 trabajadores independientes. Los datos se desprenden de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el trimestre comprendido entre febrero y abril del 2023.

Braulio Villegas González, vocero de la encuesta, explicó que los asalariados sin protección social son considerados empleados informales por no estar asegurados por el patrono ante la CCSS.

En tanto, los independientes que carecen de seguro no necesariamente son informales. La informalidad o formalidad de este grupo no la define, en su totalidad, el aseguramiento. Se define por la unidad económica con la que generan sus ingresos.

Si el trabajador tiene personalidad jurídica o registros contables, se considera formal. De lo contrario, serían informales, aunque tenga aseguramiento como independiente.

Aunque existe un grupo de personas que carecen de seguro social con relación a su trabajo, no implica que todos están totalmente desprotegidos, según Villegas. Puede ser que haya un grupo que reciba una pensión del Estado u otro que donde estén asegurados por un familiar, añadió.

Indicó que también hay patronos que les dan el dinero del aseguramiento al empleado. Podría ser que algunos asalariados se inscriban como independientes o bien, retengan el dinero y nunca formalicen su inscripción ante la CCSS.

Otros hallazgos Copiado!

La encuesta del INEC también revela que, de los 1,57 millones de personas asalariadas, cerca de 46.000 no tienen empleo permanente y 51.000 trabajan en una actividad de forma ocasional.

Dicho estudio también detectó que, entre esos 1,57 millones de asalariados, 304.000 laboran más de 48 horas semanales. Ellos representan el 19% de este grupo.

En cuanto a los 488.000 independientes, solo 60.700 trabajan en una empresa en sociedad o cuasi sociedad y 427.000 no tiene sociedad.

Aquí cerca de 122.000 laboran más de 48 horas. Ellos representan 25% del grupo de independientes y el 6% de todos los trabajadores.

En total, 426.000 trabajan más de 48 horas semanales, según la encuesta, o sea, el 20,6% de las personas con empleo.

Por otra parte, las personas asalariadas se distribuyen en sectores de comercio y reparación, enseñanza, industria y otros. Los independientes están en comercio y reparación, agricultura, ganadería y pesca, en industria manufacturera y otros.

El estudio también revela que 243.600 asalariados reciben menos de un salario mínimo y 246.700 independientes están en la misma condición.

Reformas para independientes Copiado!

En la Asamblea Legislativa se realizó un foro para discutir reformas pendientes en la CCSS para facilitar el aseguramiento de los independientes, luego de que los diputados aprobaran dos leyes esa dirección.

Una iniciativa autoriza a la Caja a condonar deudas por intereses, multas y recargos a trabajadores independientes y patronos morosos. La otra reduce de 10 a cuatro años el plazo para que prescriban las deudas de los trabajadores independientes con la seguridad social.

Marielos Alfaro Murillo, quien fue miembro de la Junta Directiva de la CCSS en representación de los patronos, calculó que existen alrededor de 450.000 independientes registrados en la Caja y que estas reformas beneficiarían a la mitad de ellos.

Agregó que también hay alrededor de 500.000 independientes no inscritos que no se verían beneficiados con estas legislaciones porque, indicó, estos aducen que sus ingresos no les alcanzan para pagar un seguro.

Una alternativa para atraerlos sería que la institución les aplique regímenes de aseguramiento diferenciados que tengan claro el modelo de aseguramiento, el costo y los beneficios. Tales regímenes deben aplicarse de acuerdo con las características de cada grupo de independientes como abogados, médicos, músicos y otros.

“Tiene que establecer planes específicos para condiciones específicas”, planteó.

Alfaro consideró que, para impulsar esta y otras reformas debe haber presión desde afuera de la institución para que se hagan efectivas.

José María Oreamuno, coordinador de la Cátedra de Derecho Tributario de la Universidad de Costa Rica (UCR), recomendó agregar a la Junta Directiva de la Caja a representantes de los trabajadores independientes para que los defiendan.

También propuso otras reformas que la institución debe hacer, como definir una contabilidad de costos para establecer los cobros de aseguramiento, desechar el pago de renta a tributación como base imponible e igualar la tarifa de independientes con la de los asalariados.

Sobre esto último, añadió, el artículo 3 de la Ley de la CCSS establece que no se le debe cobrar aporte patronal a los independientes.

También pidió eliminar la base mínima contributiva. “La inmoralidad de esa base mínima contributiva es que le cobran más a los que menos tienen”, aseguró.