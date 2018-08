Actualmente, Costa Rica se encuentra en un debate en relación con el aborto terapéutico. Aunque el artículo 121 del Código Penal establece que dicha práctica no es penalizada cuando está en riesgo la vida de la madre, esta no se aplica porque la legislación no es clara con respecto a cómo llevarlo a cabo de forma segura, sin exponer a una sanción a los médicos.