10 alcaldes ganan más de ¢5 millones gracias a peculiar ley

Diez alcaldes tienen salarios superiores a los ¢5 millones mensuales, superando por mucho el sueldo base de un ministro. Sus remuneraciones alcanzan estos niveles gracias a una peculiar disposición legal introducida en el Código Municipal en 1996.

Algunos habrían podido ganar más, pero los frenó la reforma fiscal aprobada por el Congreso durante el gobierno de Carlos Alvarado, en diciembre del 2018. Incluso, dos vicealcaldes ganan más de ¢5 millones.

De los 10 alcaldes, seis lograron reelegirse en los comicios del 4 de febrero y reasumirán funciones a partir del próximo miércoles 1.° de mayo.

Se trata de Rugeli Morales, de Talamanca, con ¢5,7 millones; Wálter Céspedes, de Matina, con ¢5,7 millones; Cristian Torres, de La Unión, con ¢5,7 millones; Mario Redondo, de Cartago, con ¢5,5 millones; Ángela Aguilar, de Heredia, con ¢5,4 millones; y Jorge Arturo Alfaro, de Santa Cruz, con ¢5,2 millones.

Los cuatro salientes son Johnny Araya, de San José, con ¢5,7 millones; Arnoldo Barahona, de Escazú, con ¢5,7 millones; Irene Campos, de Goicoechea, con ¢5,4 millones; y Jeffry Montoya, de Pérez Zeledón, con ¢5,1 millones.

Sus sustitutos se encontrarán con el mismo sueldo el próximo 1.° de mayo. En el mismo orden, se trata de Diego Miranda, Orlando Umaña, Fernando Chavarría y Emmanuel Ceciliano.

LEA MÁS: Alcaldes electos para el periodo 2024-2028

Los sueldos constan en los presupuestos del 2024 entregados por las 82 municipalidades a la Contraloría General de la República (CGR). A partir del 1.° de mayo serán 84, con la incorporación de Monteverde y Puerto Jiménez.

¿Cómo se calcula el salario de un alcalde? Copiado!

El salario de un alcalde se define según los dos métodos que establece el artículo 20 del Código Municipal.

El primero es una tabla según la cual el sueldo depende del tamaño del presupuesto. Sin embargo, se trata de un método desactualizado con el que todos los alcaldes del país ganarían ¢450.000 mensuales.

Entonces, se aplica la segunda manera fijada en el Código Municipal: “Los alcaldes no devengarán menos del salario máximo pagado por la municipalidad, más un 10%”.

Bajo ese parámetro, por ejemplo, el salario del alcalde de San José sería de ¢7,2 millones, el de Talamanca ascendería a ¢6,8 millones y los de Escazú y La Unión, a ¢5,9 millones.

Sin embargo, el artículo 42 de la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o reforma fiscal del 2018, estableció que la remuneración de los servidores de elección popular no puede superar los 20 salarios base de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública, es decir, ¢5,7 millones al mes.

En consecuencia, este tope se aplica a los alcaldes de San José, Talamanca, Matina, Escazú y La Unión, así como a la vicealcaldesa de San José.

En la Municipalidad de San José, el salario máximo pagado es el del auditor, con ¢5.678.000 al mes. A esto se le añade un 10%, por lo que el salario base del alcalde sería de 6.246.000 mensuales.

Esta remuneración se le paga al alcalde independientemente de su nivel académico o el tiempo que tenga de ejercer el cargo.

No obstante, a ese monto se le suma el plus por la prohibición del ejercicio liberal de la profesión, para aquellos jerarcas que sean profesionales universitarios. En el caso de los licenciados, el plus sería de 30%, para los bachilleres, como lo es Johnny Araya, del 15%.

De esta manera, el salario final de Araya es de ¢7,2 millones, pero se le aplica el tope de ¢5.740.000 al mes.

En los casos de los alcaldes que estén pensionados, y no quieran suspender ese beneficio, pueden solicitar que se les pague un 50% del monto total de la pensión, por concepto de gastos de representación.

La remuneración del primer vicealcalde de cada cantón (al cual se le considera funcionario de tiempo completo) es equivalente al 80% del salario base del alcalde, más el plus por prohibición. A estos también se les aplica el tope de ¢5.740.000 al mes.

En la imagen, de izquierda a derecha, la alcaldesa herediana Ángela Aguilar, junto con los alcaldes Wálter Céspedes, de Matina; Johnny Araya, de San José; y Mario Redondo, de Cartago. Solo Araya no fue reelegido.

Salarios de 39 alcaldes son superiores al de un ministro Copiado!

Los salarios de 39 gobernantes locales superan el que recibe un ministro con licenciatura, al que se le pagan ¢3,4 millones por salario base más la prohibición del ejercicio liberal de la profesión.

Entre estos, se encuentran los alcaldes de San Isidro, Palmares, Parrita, Orotina, Siquirres, La Cruz, Aserrí, Vázquez de Coronado, San Pablo, Cañas, Talamanca y Matina.

Todos estos municipios manejan presupuestos iniciales inferiores a los ¢6.100 millones, es decir, inferiores al presupuesto inicial del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), el ministerio que reportó el plan de gastos más modesto para este 2024.

Las remuneraciones de 19 vicealcaldes también exceden las de un ministro con prohibición. Tal es el caso de la vicealcaldesa de San José, Paula Vargas, con ¢5,7 millones, y la vicealcaldesa de Matina, Yorleny Canales, con ¢5,3 millones mensuales.

Asimismo, 25 gobernantes locales ganan más de ¢4 millones mensuales, que es el salario promedio de un diputado sin ausencias.