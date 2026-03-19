El País

Polémica por médicos extranjeros: Colegio niega escasez de especialistas y defiende convalidación de títulos

Gremio asegura que el problema es de distribución, mientras el Gobierno impulsa un proyecto de ley para facilitar la contratación de médicos extranjeros ante la crisis en la CCSS

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Por Yucsiany Salazar
Una composición fotográfica. A la izquierda, un grupo de cirujanos. A la derecha, la entrada de emergencias del viejo Hospital de Puntarenas.
El proyecto se mantiene en discusión en el Plenario con 182 mociones presentadas y seis aprobadas. Desde su publicación, ha tenido una serie de cambios. (Composición fotográfica hecha en Canva/Composición fotográfica hecha en Canva)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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