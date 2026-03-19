Polémica por médicos extranjeros: Colegio niega escasez de especialistas y defiende convalidación de títulos

El proyecto se mantiene en discusión en el Plenario con 182 mociones presentadas y seis aprobadas. Desde su publicación, ha tenido una serie de cambios.

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica sostiene que los datos actuales no respaldan una escasez de especialistas, en medio del debate por el proyecto de ley 24.015, que busca facilitar su contratación en el país.

La iniciativa, impulsada por la diputada María Marta Carballo y respaldada por el Ministerio de Salud, propone —entre otros cambios vinculados a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y universidades nacionales— permitir la contratación de médicos extranjeros mediante una eventual declaratoria de inopia.

Según el Colegio de Médicos, en un periodo de año y medio (contabilizando 2025 y las proyecciones al cierre del primer semestre de 2026), se habrán incorporado 451 médicos especialistas y 982 médicos generales.

Solo en la última semana, precisó el Colegio, se juramentaron a 108 especialistas.

Además, el ente informó que trabaja en agilizar los procesos administrativos para cerca de 200 médicos que actualmente se forman en Brasil.

A partir de estos datos, el Colegio planteó que el reto no radica en eliminar requisitos, sino en mejorar la distribución y el aprovechamiento del recurso humano disponible.

“Este esfuerzo refleja que no existe inopia respecto a una limitación en la disponibilidad de profesionales ni responde a intereses particulares, sino a una gestión continua, orientada a agilizar la integración de recurso humano calificado al sistema de salud”, agregó el Colegio de Médicos.

‘Estamos con mentalidad tercermundista’

Mary Munive, vicepresidenta de la República y ministra de Salud, cuestionó las barreras para la integración de estos profesionales.

Munive dijo a La Nación que Costa Rica requiere una “mentalidad abierta” para resolver la crisis de listas de espera en la CCSS.

“¿Por qué yo a alguien, por ejemplo de Harvard o de la UNAM o de otras universidades súper prestigiosas a nivel del mundo, le voy a pedir otra vez que haga los exámenes en este país? O, por ejemplo, yo de la UCR, hay muchos otros lugares en donde perfectamente podrían validar mi título como médico", indicó.

“Ahí es donde nuevamente estamos con mentalidad tercermundista de no hacer las cosas que ya hacen muchos países de la OCDE para poder contar con recurso humano indispensable y necesario, no solamente médico, sino también de enfermería”, agregó.

Para la ministra, la situación de la CCSS es crítica y requiere medidas extraordinarias. Por ello, el Ministerio de Salud respalda la declaratoria de inopia y la contratación de médicos extranjeros, así como de profesionales que ya residen en Costa Rica pero que no han podido completar sus trámites de incorporación.

Mary Munive respalda proyecto de ley que permite contratar especialistas del extranjero sin homologación

Ante este escenario, el Colegio de Médicos insistió en que la convalidación no es un cuestionamiento a la calidad de las universidades de origen, sino un mecanismo técnico para garantizar la seguridad de los pacientes.