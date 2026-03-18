Ministra de Salud respalda proyecto de ley para contratar médicos especialistas extranjeros: ‘¿Por qué a alguien de Harvard le voy a pedir exámenes otra vez?’

La ministra de Salud, Mary Munive, critica la "mentalidad tercermundista" en la convalidación de títulos y respalda ley para contratar especialistas extranjeros.

Mary Munive, vicepresidenta de la República y ministra de Salud, aseguró que es necesario el reforzamiento que indica el proyecto de ley 24.015, para el Fortalecimiento de Salud Pública.

El proyecto, impulsado por la diputada socialcristiana María Marta Carballo, busca -entre otras propuestas a nivel de la CCSS y universidades nacionales- facilitar la contratación de profesionales externos mediante una declaratoria de inopia.

El proyecto especifica que la incorporación de especialistas formados en el extranjero sería de la siguiente forma: si provienen de centros acreditados podrán incorporarse directamente al Colegio de Médicos sin examen; sino, deberán aprobar un examen de conocimientos.

Sin embargo, el Colegio de Médicos y Cirujanos advirtió sobre los riesgos de la propuesta, argumentando que abriría la puerta a profesionales sin garantizar que cuenten con la preparación adecuada.

Elliott Garita, presidente del Colegio de Médicos, enfatizó que la eliminación de estos filtros debilita la calidad del ejercicio médico y pone en duda la verdadera capacidad técnica de quienes ingresarían a los hospitales.

La jerarca de Salud cuestionó las barreras actuales y la oposición para la incorporación de esos médicos especialistas extranjeros.

Considera que Costa Rica requiere una mentalidad abierta para resolver la crisis de listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“¿Por qué yo a alguien, por ejemplo de Harvard o de la UNAM o de otras universidades súper prestigiosas a nivel del mundo, le voy a pedir otra vez que haga los exámenes en este país? O, por ejemplo, yo de la UCR, hay muchos otros lugares en donde perfectamente podrían validar mi título como médico", indicó.

“Ahí es donde nuevamente estamos con mentalidad tercermundista de no hacer las cosas que ya hacen muchos países de la OCDE para poder contar con recurso humano indispensable y necesario, no solamente médico, sino también de enfermería”, agregó.

Mary Munive respalda proyecto de ley que permite contratar especialistas del extranjero sin homologación

Urgencia por falta de especialistas

Para la ministra, la situación de la CCSS es crítica y requiere medidas extraordinarias. Por ello, el Ministerio de Salud respalda la declaratoria de inopia y la contratación de médicos extranjeros, así como de profesionales que ya residen en Costa Rica pero que no han podido completar sus trámites de incorporación.

“Nosotros hemos dicho de una forma importante que requerimos este reforzamiento, hay una urgencia y una alerta por parte de la Caja en donde nosotros hicimos la declaratoria también y respaldamos esa declaratoria porque necesitan un recurso humano especializado para sacar listas de espera”, dijo Munive a La Nación.

Para lograrlo, Munive indicó que se hicieron gestiones a través del Ministerio de Trabajo para facilitar estos procesos; sin embargo, aseguró por algún motivo no generó los resultados esperados.

“Por eso de alguna forma una diputada vio como respuesta generar un proyecto de ley para poder validar lo que es la inopia, y la inopia se define como la carencia de esa especialidad para poder de alguna forma dar respuesta a subsanar esta necesidad y así entonces poder tener una contratación rápida”, agregó la ministra.

Rechaza críticas del Colegio de Médicos

La ministra rechazó los cuestionamientos del Colegio de Médicos y Cirujanos sobre la idoneidad de los profesionales que se contratarían. Afirmó que, en el pasado, la CCSS ya ha implementado medidas similares bajo supervisión técnica.

“En ningún momento se está diciendo que son de mala calidad, que es parte del desprestigio que está brindando el Colegio de Médicos y otras entidades de que de alguna forma esto puede darse", recalcó Munive.

Además, argumentó que los países de la OCDE aplican mecanismos más flexibles para reconocer títulos y fortalecer sus servicios sanitarios.

“Aquí hay una visión importante, ¿a quién estamos sirviendo? La población tiene una necesidad, requiere atención y si nosotros no tenemos o no contamos con la mano de obra suficiente para poder brindar la atención, ¿por qué no hacemos lo que hacen otros países?“, agregó la ministra.

Garita, del Colegio de Médicos, dijo que no existe oposición del gremio a la llegada de médicos extranjeros, siempre que se sometan a los mismos estándares regulatorios exigidos a los nacionales.