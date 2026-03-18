El País

Ministra de Salud respalda proyecto de ley para contratar médicos especialistas extranjeros: ‘¿Por qué a alguien de Harvard le voy a pedir exámenes otra vez?’

Mary Munive asegura que la situación de la CCSS es crítica y requiere medidas extraordinarias. Esto fue lo que dijo

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Por Yucsiany Salazar
Mary Munive en un escritorio.
La ministra de Salud, Mary Munive, critica la "mentalidad tercermundista" en la convalidación de títulos y respalda ley para contratar especialistas extranjeros. (Archivo/Archivo)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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