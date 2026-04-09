Poder Judicial primero prohibió el agua en salas de juicio y después dio marcha atrás

Inicialmente, el Poder Judicial prohibió el agua en las salas de juicio. (Imagen con fines ilustrativos).

El Poder Judicial prohibió, mediante la circular 03-2026, el ingreso de alimentos y líquidos (incluido el agua) en las salas de juicio y de reuniones. Sin embargo, ahora dio marcha atrás con la decisión.

Ante una consulta de La Nación, el Poder Judicial explicó que este mismo jueves se modificó la circular haciendo la excepción de que será permitida el agua pura, en envases plásticos trasparentes.

“Cada tribunal de juicio tomará e informará a las personas usuarias, cualquier medida distinta que considere pertinente respecto a este tema, en atención a criterios de seguridad y recomendaciones que brinde la Unidad de Protección del OIJ o el Departamento de Seguridad del Poder Judicial", agregaron en un comunicado.

La entidad recalcó que implementó esas medidas "por razones de seguridad”. La medida original desató críticas entre abogados y personas usuarias que asisten a sus instalaciones.

La circular 03-2026 había sido emitida el 20 de marzo del 2026, firmada por Esteban Solano Alvarado, administrador regional del I y III Circuito Judicial de San José.

La circular del 20 de marzo decía: “Se hace énfasis en que, al existir una restricción de consumir estos dentro de las salas, no es permitido el ingreso de botellas u otros recipientes o empaques que puedan contener comestibles o bebidas líquidas (incluye agua), a las mismas".

Además de la seguridad, se hacía énfasis en que la decisión se tomó para resguardar la vida útil de los activos institucionales, así como el cuido de las instalaciones.

“El Departamento de Seguridad brindará colaboración en verificar que se cumpla lo establecido en la presente circular”, cerraba el documento, el cual añadía que se evaluarían los efectos.