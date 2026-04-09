El País

Poder Judicial primero prohibió el agua en salas de juicio y después dio marcha atrás

La medida original desató críticas. Ese poder de la República confirmó que este mismo jueves actualizó la circular

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Por Sebastián Sánchez
Inicialmente, el Poder Judicial prohibió el agua en las salas de juicio. (Imagen con fines ilustrativos).
Inicialmente, el Poder Judicial prohibió el agua en las salas de juicio. (Imagen con fines ilustrativos). (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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