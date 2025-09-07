Pleitos en carretera serían sancionados con multa de ¢280.000

Una reforma a la Ley de Tránsito, permitiría multar con ¢280.000 a los conductores que protagonicen pleitos en carretera.

La iniciativa, que fue dictaminada el 2 de setiembre por la Comisión de Gobierno, adiciona el artículo 132 bis y modifica otros artículos de esa legislación, a fin de normar la "prohibición de obstaculización de vías terrestres por actos violentos”.

De acuerdo con el detalle incluido en el expediente N.°24.639, la obstaculización de las carreteras ocasionada por actos violentos de los conductores o sus pasajeros, cuando sus vehículos impidan la libre circulación de tránsito, se castigaría con la multa de ¢280.000.

Los oficiales podrían bajar placas y detener a conductores que ocasionen interrupciones en el tránsito a causa de los pleitos en carreteras. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Esa sanción se aplicaría al conductor, pasajero o peatón que inicie o participe en los actos violentos, mientras circula por las vías terrestres.

Además, se agrega que se aplicaría la inmovilización del vehículo por retiro de placa, cuando el conductor involucrado en actos violentos en vías públicas desobedezca a la autoridad de tránsito, en caso de que el oficial le solicite movilizar su automotor para regular el tránsito.

LEA MÁS: (Video) Conductor golpeado por trailero en General Cañas: ‘Tuve miedo de que me matara’

También se le daría la potestad a los oficiales de tránsito para detener a los conductores, peatones, pasajeros y cualquier otra persona que impidan el libre tránsito debido a su participación en actos violentos.

El subdirector de Operaciones Policiales, de la Policía de Tránsito, Maurizio Piedra, dijo desconocer por ahora cuál sería la intervención de ese cuerpo policial una vez aprobada la reforma.

Según explicó, actualmente este tipo de conductas ya se sancionan como una contravención, por lo que su atención corresponde a la Fuerza Pública, ya que normalmente las personas hacen el reporte a través del 911 y desde ahí se asigna a la policía correspondiente, aunque aseguró que cuando los oficiales están presentes y se originan estos hechos, se interviene en la regulación del tránsito.

El diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, quien presentó la iniciativa, indicó que el dictamen de este proyecto, representa un paso para atender la violencia en carreteras.

LEA MÁS: Exjuez penal: ‘Hay que reformar la ley de tránsito para sancionar las agresiones en carretera y sus repercusiones’

“Lamentablemente se ha vuelto cada vez más común, hay innumerables videos en redes sociales de pleitos entre conductores y peatones y en muchos de los casos estos pleitos han terminado en agresiones con arma y hasta en muerte, eso fue lo que nos llevó a presentar este proyecto de ley”, explicó el legislador.

Golpiza a conductor en la General Cañas.

Alvarado agregó que con esto se busca además atender las presas que generan este tipo de situaciones, pues los oficiales de tránsito pueden bajar las placas a los vehículos de quienes ocasionan estos actos violentos.

El dictamen de la iniciativa significa que el proyecto recibió el visto bueno de parte de los diputados que integran la Comisión Legislativa de Gobierno y Administración. Está listo para ser visto y eventualmente aprobado en el Plenario.