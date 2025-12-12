¿Planea asistir al Festival de la Luz? El tren operará con horarios especiales este sábado desde desde Cartago, Alajuela y Heredia

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) informó que el sábado 13 de diciembre habilitará servicios especiales de tren para facilitar el traslado de personas que asistirán al Festival de la Luz 2025, en San José.

Las salidas y regresos se realizarán en horarios extraordinarios, partiendo desde Cartago, Alajuela, Heredia y la Estación del Atlántico, con destino a la parada de la Contraloría, ubicada en Sabana Sur, cerca del lugar donde se llevará a cabo el evento.

Las salidas de ida están programadas a las 4 p. m. desde Cartago y Alajuela, a las 4:26 p. m. desde Heredia, y a las 4:54 p. m. desde la Estación del Atlántico. Todas las rutas tienen como punto final la parada en Sabana Sur, a donde se espera que los trenes lleguen cerca de las 5:20 p. m.

El regreso se organizará de forma simultánea a las 11 p. m., con trenes que partirán desde el andén de la Contraloría hacia Heredia, Alajuela, Cartago y la Estación del Atlántico, cubriendo todas las paradas habituales en su recorrido.

Las tarifas se mantendrán en su esquema regular, de acuerdo con lo aprobado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Las personas pasajeras podrán pagar con efectivo, tarjetas bancarias o dispositivos electrónicos.

Según Incofer, estos servicios especiales representan una oportunidad para que las personas asistan al festival de forma segura, y también contribuyen a impulsar la visitación y el comercio durante la celebración.