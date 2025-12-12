El País

¿Planea asistir al Festival de la Luz? El tren operará con horarios especiales este sábado desde desde Cartago, Alajuela y Heredia

Incofer anunció salidas especiales desde Cartago, Alajuela y Heredia hacia Sabana Sur para facilitar el acceso al Festival de la Luz 2025

Por Jailine González Gómez
Regresó el tren de Cartago a San José, y viceversa
Trenes especiales saldrán el sábado 13 de diciembre hacia el Festival de la Luz. (Rafael Pacheco Granados)







Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

