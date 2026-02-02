Pilar Cisneros duda que Pueblo Soberano obtenga 40 diputados; esto fue lo que dijo

La diputada oficialista Pilar Cisneros calificó de difícil que el Partido Pueblo Soberano (PPSO) obtenga los 40 diputados que pedían para el continuismo.
La tarde de este domingo, en una breve atención a la prensa, Cisneros aseguró que esperan ganar en primera ronda, pero duda de alcanzar la meta legislativa.
“Eso ya está más difícil. ¿Por qué? Porque el sistema no se presta para realizar un cálculo fehaciente: cociente, subcociente y residuo. Cuando usted agarra el subcociente y los residuos, puede que haya un partido que no tuvo subcociente, no le alcanzó, pero tiene 20.000 votos y puede obtener un diputado por tres o cinco votos”, comentó Cisneros.
“Lo que sabemos es que el abstencionismo va a bajar radicalmente. Estoy segurísima de que no va a ser del 40%, va a ser mucho menor. Espero mantener el nivel del 40% o más para que no haya una segunda vuelta. No hay nada que me haga pensar que eso no va a ser así. Sigo pensando que será así”, declaró Cisneros.
Por otra parte, Cisneros dijo que ella no es parte del PPSO ni de la campaña de la candidata Laura Fernández, cuando se le hizo una consulta sobre la cantidad de guardaespaldas que acompaña a la aspirante oficialista.
“Pregúntele a la campaña (por la seguridad de Laura Fernández). No tengo que ver con el partido ni con la campaña. No tengo que ver con eso. No los conozco. Solo conozco a los que vigilan la seguridad del presidente Rodrigo Chaves”, añadió Cisneros.
Al ser consultada por el cambio de agenda de Laura Fernández, quien desapareció de la agenda pública durante varias horas la tarde del domigo, Pilar Cisneros le restó importancia y explicó que se dio prioridad a los medios de comunicación.
“Cambiamos los centros de votación por las visitas a los medios. ¿Qué sentido tiene ir de centro de votación en centro de votación, si los medios nos permiten hacer un llamado a la gente para que vote? Es mucho mejor ir a medios. Con don Rodrigo Chaves lo hicimos así: fuimos a medios de comunicación y fuimos haciendo llamados”, concluyó Cisneros.
