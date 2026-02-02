El País

Pilar Cisneros duda que Pueblo Soberano obtenga 40 diputados; esto fue lo que dijo

La diputada Pilar Cisneros afirma que ella no es parte del PPSO ni de la campaña

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga y Juan Diego Villarreal
01/02/2026 San José, Centrol,Seguimiento Laura Fernández en el día de las Elecciones 2026. Entrevista en OPA,
Pilar Cisneros acompañó a la candidata oficialista, Laura Fernández, este domingo en una entrevista en canal OPA. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Pilar CisnerosLaura Fernández40 diputados
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.