El País

¿Perdió o dañó el marchamo? Así puede obtener un duplicado gratuito en el INS

El INS también explicó como pegar el ‘sticker’ del marchamo de forma correcta

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
03/11/2025, San José, INS, Oficinas Centrales, conferencia de prensa para la presentación del comienzo del cobro del Marchamo 2026. En la fotografía Rudolf Luke ministro de Hacienda, Gabriela Chacón presidenta ejecutiva del INS y Sidney Viales jefe de la dirección de seguros obligatorios.
Hasta el 31 de octubre de 2025, el INS había emitido 48.886 duplicados del marchamo 2025. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
marchamoINSduplicado marchamoduplicado gratuito
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.