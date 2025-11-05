¿Perdió o dañó el marchamo? Así puede obtener un duplicado gratuito en el INS

Hasta el 31 de octubre de 2025, el INS había emitido 48.886 duplicados del marchamo 2025.

Si el marchamo se le extravió, se deterioró o tuvo problemas al colocarlo, el trámite para obtener un duplicado es sencillo y sin costo. El Instituto Nacional de Seguros (INS) permite solicitar una nueva calcomanía del Derecho de Circulación (marchamo).

El duplicado no se puede generar el mismo día que se realizó el pago.

¿Cómo hacer el trámite?

El dueño registral del vehículo debe presentarse a una sucursal del INS con su identificación . Si se presenta un tercero, debe llevar una autorización autentificada por un notario.

debe presentarse a una . Si se presenta un tercero, debe llevar una autorización autentificada por un notario. Se debe llenar un formulario que se le brinda.

que se le brinda. Este duplicado no genera costo para el usuario.

Recomendaciones para evitar repetir el proceso

El INS recuerda que la mayoría de las solicitudes de duplicado se deben a errores al colocar el sticker en el parabrisas, así como a pérdidas o robos. Para reducir esos casos, recomienda seguir estos pasos:

Desprender la sección rectangular inferior izquierda del documento “Derecho de Circulación”.

Pegarla en el marco plástico ( sticker ) , cuidando que la goma quede hacia adentro.

, cuidando que la goma quede hacia adentro. Asegurarse que el logotipo del INS y el año sean visibles hacia afuera.

sean visibles hacia afuera. Limpiar el parabrisas antes de colocarlo y no pegarlo sobre el tinte para el sol (para garantizar visibilidad), ni sobre la calcomanía de la Revisión Técnica.

¿Cómo pegar correctamente el sticker del marchamo? (INS/INS)

En el caso de las motocicletas, el sticker debe colocarse al contrario, con el logotipo en la parte interior.

Cifras recientes

Hasta el 31 de octubre de 2025, el INS había emitido 48.886 duplicados del marchamo 2025, una cifra apenas menor a la del año anterior, cuando se registraron más de 51.000 solicitudes.

El INS insistió en que una correcta colocación del marchamo puede evitar trámites innecesarios.