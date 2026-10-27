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El País

Peajes ‘free flow’ en Costa Rica: Ruta San José-San Ramón sería la primera con cámaras de largo alcance, visión nocturna y ningún punto ciego

El recorrido completo costaría unos ¢1.523 por sentido para vehículos livianos, aunque el MOPT advierte que es un monto aproximado.

MATERIAL EXCLUSIVO DE REVISTA DOMINICAL. 22/10/2026, Alajuela, recorrido por la construcción de los cruces en la entrada a Grecia y la entradaa San Ramon; y entrevista con el Ministro de Obras Públicas y Transportes Efraín Zeledón y el ingeniero encargado de las obras Mario Campos.
El primero de los peajes se ubicará cerca del residencial Los Arcos sobre la General Cañas. José Cordero
Patricia Recio

La carretera entre San José y San Ramón sería la primera en disponer de los peajes bajo la modalidad free flow, una vez que se complete la ampliación cuyo cartel se publicó la semana pasada.

Ese sistema funciona mediante arcos de cobro automáticos que realizan el débito a través de stickers o en el mismo pago del marchamo digital, para evitar que los vehículos tengan que detenerse al pasar por las estaciones.

Según las especificaciones contenidas en el pliego de condiciones, las empresas que se hagan cargo de cada una de las secciones del proyecto, deberán desarrollar un Sistema de Gestión de Peajes que tenga como principal característica la reducción de la congestión vial.