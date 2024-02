Miércoles de Ceniza: católicos comienzan el camino de la Cuaresma

La mañana de este 14 de febrero comenzó fría y con una leve llovizna en Turrialba. Los fieles católicos, protegidos con abrigos, se acercaron a una misa que esperan todo el año: la del Miércoles de Ceniza, que marca el principio de la Cuaresma.

Para los católicos este miércoles es el inicio de un periodo de preparación para la Semana Santa, cuando se conmemora la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Por eso, este día, que comienza con el símbolo de la ceniza, es uno de los más importantes para esta religión.

Durante esta celebración el sacerdote impone sobre los fieles una cruz de ceniza o les pone ceniza en su cabeza. Este símbolo tiene más de un significado. Es un signo de penitencia pero a la vez le recuerda al ser humano su mortalidad: “polvo eres y en polvo te convertirás”. También es señal de humildad y de reconocer públicamente la fe.

Para los católicos turrialbeños esta es una de las misas más importantes del año. Lucrecia González no dudó en comenzar su día con la Eucaristía a las 8 a. m. “Es muy importante (la Cuaresma), hay que vivirla. Así como Jesús vivió la Pasión nosotros tenemos que vivir estos días”, dijo.

Gerardo Cedeño Barquero asistió a la misma Eucaristía. “Esto es una fe grande que el Señor pone en nosotros. Él nos perdona y nos escucha”, resumió.

Para Walter Naranjo la misa es muy importante pues marca una oportunidad más para cambiar y mejorar la vida.

Esperanza Umaña Castro colabora en la parroquia de Turrialba. Para ella, este es un momento que llama a reconciliarse con Dios y con los hermanos. “Para vivir como verdaderos hijos de Dios”, enfatizó.

En la parroquia San Buenaventura, en Turrialba, el vicario Luis Arce presidió la Eucaristía y signó con la cruz la frente de los fieles. (Rafael Pacheco Granados)

Peregrinación interior

“La Cuaresma nos presenta la oportunidad fundamental de peregrinar interiormente hacia Aquel que, venciendo el mal, se convierte en fuente de toda misericordia. Él mismo nos acompaña a través del desierto de nuestra pobreza espiritual y de nuestras muchas limitaciones humanas, perdonándonos y sosteniéndonos en el camino hacia la alegría intensa de la Pascua”, cita el mensaje enviado por los obispos.

Esta etapa, de aproximadamente 40 días, es un camino de preparación espiritual hacia el interior de cada persona sin olvidar a aquellos que necesiten ayuda.

Durante este periodo del calendario litúrgico, la religión católica llama a tres prácticas: la oración, el ayuno y la limosna (caridad):

Ayuno. Consiste en realizar una comida fuerte al día. Es obligatoria para fieles entre los 18 y 60 años y opcional en otros rangos de edad. Los días de ayuno obligatorio son Miércoles de Ceniza y Viernes Santo. Los viernes de Cuaresma el ayuno es opcional, pues lo que se pide es la abstinencia a las personas entre 14 y 60 años.

Esta tiene como principal forma no comer carne animal (hay excepción en pescados y mariscos), pero también privándose de otros alimentos favoritos o de actividades que las personas disfruten.

Los obispos costarricenses precisaron: “debemos recordar que tiene sentido cuando aquello de lo cual nos privamos nos sirve para compartir con el prójimo. ‘Lo que cada uno sustrae a sus placeres, lo dé a favor de los débiles y de los pobres’, decía San León Magno en un sermón cuaresmal”.

Oración. Los obispos recordaron que este 2024 es el año de la oración. Sugieren a la feligresía redescubrir el gran valor y la necesidad de la oración en la vida personal, en la de la Iglesia y el mundo. Pidieron recordar el viacrucis y la oración de los siete lunes (en donde cada lunes se recuerdan las palabras de Jesús en la cruz), y el rosario.

“Recordemos que orar es encontrarnos con el Dios cercano que nos escucha, entiende y ama”, expone el documento.

Limosna. No debe ser vista como asistencialismo hacia los pobres, aclaran los obispos, ya que el llamado es a ir más allá. Desprenderse, afirman, no de lo que sobra (dinero, bienes o tiempo) si no de lo que necesitamos para, más allá de dar, darse a uno mismo.

Este 2024 la Semana Santa comienza el 24 de marzo con el Domingo de Ramos. Finaliza el 31, con el Domingo de Resurrección. La Cuaresma comprende el inicio de la Semana Santa. A partir del Jueves Santo, este periodo finaliza para dar paso a la Pascua.