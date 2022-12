Ellos son el fotógrafo, las periodistas y la diseñadora del año de ‘La Nación’

Tienen trabajos muy diferentes, pero los une la pasión por lo que hacen en su campo: el periodismo de investigación y datos o el que más bien cuenta historias humanas y da cuenta de los espectáculos, o en cambio el capturar imágenes que reflejen la realidad sin decir una palabra, o el tomar los conceptos que no se describen con palabras o fotografías y crear piezas gráficas.

El amor con el que hacen su trabajo llevó a Natasha Cambronero, Jéssica Rojas, Alonso Tenorio y Yanneth Marroquín a ser reconocidos como los trabajadores del año 2022 en La Nación. Sus nombres fueron anunciados al final de la tarde de este 22 de diciembre en una ceremonia virtual. Este viernes compartieron y narraron lo que consideran que marcó su año laboral.

Investigar y poner los datos a hablar Copiado!

Para Natasha Cambronero este no es su primer reconocimiento como la redactora del año en La Nación. Ya lo había recibido en 2016.

Ella considera que dentro de lo que más le gustó fue la cobertura de la campaña política y las elecciones. Fue ella quien comandó los trabajos sobre la situación de acoso sexual de Rodrigo Chaves en el Banco Mundial y sobre la estructura paralela de financiamiento del partido Progreso Social Democrático.

“Sabíamos de la rigurosidad con lo que teníamos que tratar. Si vamos a decir algo que afecta a la gente se dice, pero con pruebas. Sea un familiar, un amigo, si hay que denunciar se denuncia, pero con pruebas”, aseveró.

Los primeros textos sobre el acoso sexual en el Banco Mundial se hicieron en 2021, pero se continuaron en 2022.

Lo del Banco Mundial, señaló Cambronero, lo venían trabajando desde 2019, cuando tuvieron las primeras informaciones sobre denuncias de acoso, pero por lo delicado del tema, se pudo publicar hasta años después, cuando se tenían las pruebas.

Lo del financiamiento no fue tan difícil porque desde hace tiempo escribía sobre este tema y ha hecho trabajos sobre otros partidos, esto le permitió entender mejor el panorama y trabajarlo más ágilmente, pero con mucha rigurosidad.

“(El periodismo de investigación y de datos) es un trabajo que toma más tiempo, que debe hacerse de forma rigurosa y saber que se tienen todas las piezas en su lugar antes de publicar, es de mucho estrés, pero es muy satisfactorio”, subrayó Cambronero, quien trabaja para La Nación desde el 2014.

Este es uno de los trabajos por los que a Natasha Cambronero se le reconoció como la redactora del año.

Narrar historias y dar vivencias de espectáculos Copiado!

Jéssica Rojas, ganadora de una mención honorífica como redactora, llegó a La Nación cuando tenía 19 años, hace casi 21 años. En medio de sus sueños de ser periodista, su primer trabajo fue como secretaria en el área de finanzas. Al tiempo se abrió un puesto como recepcionista en la Redacción y lo tomó, era la forma de acercarse a su sueño.

En 2012, luego de un tiempo fuera de la empresa, llegó su oportunidad como periodista y hoy realiza trabajos para Viva y Dominical.

Esta alajueliteña afirma que el contacto que tuvo con gente desde niña en su cantón la hace tener empatía para estar con las personas.

“Haber crecido ahí me ayuda a ser más sensible”, puntualizó.

Pero, además, ella es la cronista oficial de muchos conciertos.

“Yo disfruto tanto, tanto, pero tanto los conciertos que necesito contarle a la gente toda esa emoción que siento”, aseguró.

Ella explicó que hubo dos trabajos que la marcaron este 2022, uno para Revista Dominical y otro para Viva.

El de Revista Dominical es muy reciente, se publicó este 4 de diciembre y es sobre la “Escuela de Héroes” de la organización Chepe se baña. Allí, las personas en situación de calle reciben clases de barbería, de corte y confección, de elaboración de piñatas, entre otras cosas.

Contar sobre la Escuela de Héroes de Chepe se baña marcó a Jéssica Rojas como periodista este 2022.

“Conocí de primera mano a estas personas sin hogar que todos los días se levantan con la intención de ir a aprender algo y se olvidan durante todo el día de los problemas de la calle y de que tienen que ir a buscar dónde dormir en la noche. Ver el valor de esas personas y conocer esas historias y contarlas, con mucho respeto, es espectacular”, manifestó.

La de Viva fue una entrevista que le hizo a Joan Manuel Serrat.

Esta entrevista con Joan Manuel Serrat es de los trabajos más significativos del año para Jéssica Rojas.

“Fue una experiencia impresionante. Es una estrella grande de la música”, destacó.

Con esta entrevista tuvo una historia. Serrat había quedado en llamarla, pero ella no atiende números privados en su celular. Cuando se percató tenía seis llamadas perdidas. Por un momento pensó que él iba a estar molesto y solo iba a responderle dos preguntas. Pero no fue así, la entrevista se prolongó hora y 15 minutos.

Más allá de la fotografía Copiado!

Alonso Tenorio tiene 26 años de trabajar en Grupo Nación. Y en este tiempo nunca le ha dicho que no a los trabajos más duros. Sabe lo que es cubrir incendios, inundaciones, sucesos, pero también lo combina con irse a meter a los parques nacionales y captar “las maravillas de la vida” que logra ver ahí.

“La pandemia nos dejó muchas enseñanzas. Y una de esas es que cada día hay que saberlo llevar. A veces uno quiere hacer más y hay limitaciones, uno tiene que adaptarse”, señaló Tenorio.

De este 2022, Tenorio recuerda en particular dos momentos fotográficos, uno de ellos, en Palmar Sur por las inundaciones, específicamente la imagen de un niño sentado en un sillón por fuera de la casa. La familia había sacado todo lo que pudo rescatar de la vivienda y ese sillón, junto con otros, fue parte de ese rescate. En medio de su inocencia, el menor sabía que algo estaba mal. Esta imagen, que fue portada de La Nación, lo hizo describir mejor que nada la situación vivida en ese lugar.

“El niño reflejaba esa preocupación familiar”, resumió.

Alonso Tenorio asegura que esta fotografía marcó su trabajo de 2022. (Alonso Tenorio)

La otra imagen que destacó fue la del incendio de El Coyol, en Alajuela. En medio de la tragedia, él buscó tener las fotografías más cercanas a la realidad posibles y que reflejaran los diferentes sentimientos.

“Yo comencé a ver mis fotos en la reunión virtual (la de la premiación). No sabía que me iban a reconocer así. Quedé bien agradecido, uno hace lo que puede para ayudar”, destacó.

El incendio en Empaques Santa Ana fue uno de los acontecimientos de 2022 que más impactó a Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

De la mano del diseño Copiado!

Yanneth Marroquín tiene 30 años de ser diseñadora en Grupo Nación, pero este año tuvo mayores retos y tuvo que lanzarse a nuevos espacios, como diseñar infografías o páginas de entretenimiento y diseños para publicaciones en redes sociales. Su versatilidad la hizo acreedora del reconocimiento este 2022.

“Fue un año de muchos retos, tuvimos que asumir, como equipo, otras cosas. Fue muy fuerte de trabajo. No me esperaba el reconocimiento. Hay muchos compañeros muy buenos y talentosos. Me siento muy contenta y agradecida”, concluyó.

Estos son algunos de los trabajos de este año que más cariño les tiene.

Este ejemplo de una nota que combinó texto y gráficos para El Financiero.