El País

Pareja denuncia discriminación en hotel Barceló de Costa Rica por impedir ingreso de perro guía

La negativa al ingreso de un perro guía en un hotel de Guanacaste desató una denuncia de presunta discriminación contra una pareja con discapacidad visual y obligó a Barceló a emitir disculpas públicas

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Por Silvia Ureña Corrales
Barceló reconoció un error humano y anunció una revisión interna tras la denuncia de discriminación en un hotel de Guanacaste.
Barceló reconoció un error humano y anunció una revisión interna tras la denuncia de discriminación en un hotel de Guanacaste. (Barceló/Barceló)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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