Columnistas

‘No me gustan los niños’: la discriminación permitida

Nadie tiene derecho a volar en un avión sin bebés, ir a un restaurante sin niños o estar en un espacio público en el que no se escuchen llantos o gritos infantiles. Las infancias no son una inconveniencia y tratarlas como tales puede empujar una narrativa que fomente los crímenes que reprobamos

EscucharEscuchar
Por Andrea Vásquez
Niña en medio de adultos que hacen fila en aeropuerto, con valijas
La forma en que los adultos percibimos a los niños ha creado las condiciones para que se les mire y trate con desprecio, sin que haya repercusiones. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NiñosNiñasniñezinfanciaAndrea Vásquezdiscriminación de niños
Andrea Vásquez

Andrea Vásquez

Ha trabajado la mayoría de su carrera en áreas relacionadas con derechos humanos y ejecutando intervenciones para promover la diversidad, la equidad y la inclusión. Está interesada en la innovación social, el feminismo y las ciencias del comportamiento. En el 2024 publicó su primer libro, llamado 'Batido verde'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.