El País

PANI desaloja sus oficinas centrales en barrio Luján por orden del Ministerio de Salud

Orden sanitaria obligó el desalojo del inmueble por vulnerabilidad sísmica

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez y Cristian Mora
Abuela denuncia que lleva 2 años luchando para que Pani le regrese a su nieta de 5 años
Las oficinas centrales del PANI fueron desalojadas debido a una orden sanitaria. Los departamentos del Patronato fueron reubicados en distintos edificios públicos. (Tomada de internet)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PANIOrden sanitariaMinisterio de SaludVulnerabilidad sísmica
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.