PANI desaloja sus oficinas centrales en barrio Luján por orden del Ministerio de Salud

Las oficinas centrales del PANI fueron desalojadas debido a una orden sanitaria. Los departamentos del Patronato fueron reubicados en distintos edificios públicos.

Por orden sanitaria del Ministerio de Salud, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) inició el desalojo de sus oficinas centrales, ubicadas en Barrio Luján, San José, ante el riesgo estructural del edificio.

De manera temporal, los departamentos fueron reubicados en distintos edificios públicos mediante convenios interinstitucionales, que no implican erogaciones económicas para el PANI.

Orden sanitaria

El traslado responde a la orden sanitaria (MS-DRRSCS-DARSSEM-5672-2025) emitida el 28 de noviembre de 2025 por el Ministerio de Salud, que obliga al desalojo total del inmueble a más tardar el domingo 28 de diciembre.

Según el PANI, la disposición se sustenta en informes técnicos actualizados sobre vulnerabilidad sísmica que concluyeron que la edificación no es reparable y debe ser demolida.

Aunque la administración del PANI trabajaba desde 2018 en un proyecto de mudanza y mejoras preventivas, el proceso se aceleró tras denuncias de funcionarios y una serie de inspecciones realizadas por Salud y el Cuerpo de Bomberos.

En agosto del 2025, se emitió una orden sanitaria que exigía un plan remedial sin ordenar el desalojo; sin embargo, una inspección integral efectuada el 14 de noviembre derivó en la orden definitiva de salida en un plazo máximo de un mes.

La institución presentó un plan remedial ajustado a 30 días naturales y advirtió sobre los riesgos logísticos del corto plazo, solicitando una ampliación que fue rechazada por el Ministerio de Salud.

La administración del PANI aseguró que el traslado se ejecutará de forma ordenada para no interrumpir los servicios dirigidos a personas menores de edad.

Como medida operativa, se actualizaron los contratos de teletrabajo para ampliar los días de trabajo remoto, manteniendo la obligatoriedad de asistir presencialmente a reuniones convocadas.

La Presidencia Ejecutiva mantiene coordinaciones para suscribir nuevos convenios que permitan ampliar la presencialidad según la naturaleza de las funciones.