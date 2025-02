Pacientes con fracturas son enviados a casa por renuncia de especialistas de CCSS

La crisis generada por la renuncia de médicos especialistas en los hospitales públicos, está obligando a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a enviar para la casa a pacientes fracturados que son considerados “estables”.

Este método se lo presentaron a la Junta Directiva de la institución este jueves. Se llama “trauma diferido”, según explicaron funcionarios de la Gerencia Médica al presentar un informe de las medidas ejecutadas para enfrentar la salida de, hasta ahora, 127 médicos especialistas.

Ortopedia es una de las especialidades quirúrgicas más críticas en la CCSS, que se profundiza con la renuncia de especialistas.

El trauma diferido consiste en abordar de manera diferente a aquellos pacientes que requieren una cirugía pero a quienes la espera por la operación no pondría en riesgo su vida. Los casos más frecuentes de ese tipo son los de personas con alguna fractura o quebradura.

Según el informe “médicamente este paciente puede demorar diez días para ser operado”, por eso, se le envía a su casa. Luego se le programa la operación de manera ambulatoria (sin necesidad de quedar internado).

La información preocupó a dos de los nueve miembros de la Junta Directiva de la CCSS.

“Pacientes diferidos: suena muy bonito pero la realidad es que estamos enviando pacientes quebrados para la casa, y eso no lo podemos desconocer”, manifestó la representante sindical en el bloque laboral, Martha Rodríguez González.

El representante estatal, Francisco Gonzáles Jinesta, quien además es médico, fue más allá y solicitó que esa práctica no se convierta en una medida perpetua.

“Yo no quisiera que esto se perpetuara. Es la peor medida. Estoy clarísimo de que estamos en una crisis y que ustedes han sacado lo mejor para buscar soluciones. Insisto, no quisiera que esto se vuelva una regla. Porque si eso es así voy a pedir un estudio de morbimortalidad de los pacientes que son manejados de esta forma.

“(asumo que no son las fracturas expuestas), que están derivando las fracturas no expuestas. Las fracturas cerradas tienen consecuencias graves cuando no son manejadas dentro de las primeras 48 horas”, solicitó González.

Ortopedia, de las especialidades más críticas

CCSS se compromete a operar ‘a la mayor brevedad’

De acuerdo con la Gerencia, el objetivo de esta metodología es “no saturar las camas de hospitalización de aquellos pacientes que sí requieren ser operados y están inestables”.

La institución se compromete a operar a estos pacientes más estables “a la mayor brevedad”.

La Gerencia Médica define como “paciente estable” a aquel que puede ser enviado a la casa sin que corra un peligro inminente para su vida. El paciente inestable es aquel que el hospital tiene que dejarse en una cama de hospitalización o de emergencias por su delicada condición.

El gerente médico, Alexander Sánchez Cabo, informó a la Junta Directiva que en diciembre recibió muchas notas sobre la situación crítica que enfrentaban los hospitales con pacientes internados con patología cardiovascular y trauma diferido, principalmente de ortopedia.

Solo en el Hospital San Juan de Dios, al que puso como ejemplo, hubo 56 pacientes que esperaron, en promedio, 40 días internados para que se resolviera su operación.