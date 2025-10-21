Paciente de fiebre amarilla ya salió del hospital

La fiebre amarilla es transmitida por el mosquito Aedes aegypti. La CCSS informó que ya la paciente fue dada de alta.

La paciente extranjera de 29 años que se convirtió en el primer caso en siete décadas de fiebre amarilla en Costa Rica fue dada de alta del hospital este martes.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó el egreso de la mujer, que estuvo en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital público desde el 10 de octubre.

“Durante su estancia la paciente evolucionó favorablemente y se mantuvo en condición estable hasta su salida”, cita un comunicado enviado por la institución.

La CCSS indicó que mantiene la coordinación con el Ministerio de Salud para el seguimiento epidemiológico (investigación de las zonas donde estuvo la mujer y las personas con las que tuvo contacto) y las acciones preventivas correspondientes.

De momento no se han confirmado más casos de que surgieran de este.

¿Qué es la fiebre amarilla?

Esta una enfermedad infecciosa que no se contagia de persona a persona; se trata de una enfermedad vectorial, transmitida por el mosquito Aedes aegypti, también transmisor del dengue, el zika y la chikungunya.

El período de incubación es de tres a seis días. Muchas personas no experimentan síntomas. Quienes sí los tienen pueden experimentar:

Fiebre

Dolor muscular

Dolor de cabeza

Pérdida del apetito

Náuseas y vómitos

En la mayoría de los casos los síntomas desaparecen en tres o cuatro días. No obstante, un pequeño porcentaje de pacientes entran en una segunda fase después de uno o dos días sin síntomas. En estos casos los síntomas son:

Fiebre elevada

Afectación de hígado y riñón

Ictericia (color amarillento en piel y ojos)

Color oscuro de la orina

Dolor abdominal

Vómitos

Sangrado por la boca

Según la OMS, la mitad de los pacientes que entran en esta segunda fase mueren en un plazo de siete a diez días.