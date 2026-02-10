OPC-CCSS publica lista de afiliados fallecidos con dinero pendiente: así pueden reclamarlo

La OPC-CCSS publicó un listado de afiliados fallecidos con saldos pendientes e informó los pasos que deben seguir beneficiarios y herederos para retirar los fondos.

La Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social (OPC-CCSS) publicó el listado actualizado de afiliados fallecidos que mantienen saldos pendientes en fondos de pensiones, con el fin de que beneficiarios y herederos puedan iniciar los trámites de retiro conforme a la ley.

El documento, actualizado al 31 de enero de 2026, incluye a personas fallecidas que tenían recursos acumulados en el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) o en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), administrados por esta operadora .

La publicación busca evitar que los recursos queden sin reclamar y facilitar que las familias ejerzan sus derechos establecidos en la Ley de Protección al Trabajador, Ley N.° 7983.

En el caso del Fondo de Capitalización Laboral, la OPC-CCSS informó que el retiro no se gestiona directamente con la operadora, sino mediante un proceso judicial. Los interesados deben presentar la solicitud en el juzgado de trabajo más cercano al último domicilio de la persona fallecida.

El dinero del FCL se deposita en una cuenta judicial y corresponde al juez determinar quiénes son los beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 del Código de Trabajo.

Para facilitar el trámite, la OPC-CCSS recordó que el Poder Judicial dispone de un sistema en línea donde se pueden consultar las direcciones de los juzgados de trabajo del país, necesarios para iniciar el proceso correspondiente.

En cuanto al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, el procedimiento es distinto. El trámite inicia directamente con la OPC-CCSS, que debe verificar quiénes tienen derecho a los recursos.

La operadora indicó que, en primera instancia, aplican los mismos beneficiarios de la pensión básica del fallecido, como los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte, o pensiones del Poder Judicial. Si no existen, se revisan los beneficiarios designados en vida ante la operadora.

Cuando no hay beneficiarios registrados, los interesados deben acudir también al juzgado de trabajo, en un proceso similar al del FCL, para que la autoridad judicial defina la distribución de los fondos.

La OPC-CCSS habilitó el correo electrónico fallecidos@opcccss.fi.cr para que las personas consulten el procedimiento específico del ROPC y confirmen si figuran como beneficiarios.

El listado completo incluye identificación, nombre y tipo de fondo, y se encuentra disponible para consulta pública, con el objetivo de que las familias puedan verificar si un familiar fallecido dejó recursos sin retirar: https://www.opcccss.fi.cr/storage/2026/02/LISTADO-DE-AFILIADOS-FALLECIDOS-CON-SALDO-AL-31-01-2026.pdf