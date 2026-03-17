El País

OPC-CCSS publica lista de afiliados fallecidos con fondos pendientes: así pueden reclamarlos sus familiares

Descubra si un familiar fallecido dejó recursos acumulados en pensiones y conozca los pasos clave

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Por Silvia Ureña Corrales
Miles de afiliados fallecidos tienen fondos sin reclamar. OPC-CCSS detalla cómo herederos pueden acceder a estos recursos.
Miles de afiliados fallecidos tienen fondos sin reclamar. OPC-CCSS detalla cómo herederos pueden acceder a estos recursos. (Archivo / Canva stock /Archivo / JANUSZ PIENKOWSKI's Images)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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