OPC-CCSS publica lista de afiliados fallecidos con fondos pendientes: así pueden reclamarlos sus familiares

Miles de afiliados fallecidos tienen fondos sin reclamar. OPC-CCSS detalla cómo herederos pueden acceder a estos recursos.

La Operadora de Pensiones Complementarias de la CCSS (OPC-CCSS) divulgó un listado actualizado al 28 de febrero de 2026 con miles de afiliados fallecidos que mantienen fondos pendientes en sus cuentas individuales.

El documento busca que los beneficiarios o herederos identifiquen si tienen derecho a reclamar recursos acumulados en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) o en el Fondo de Capitalización Laboral (FCL).

La publicación responde a lo establecido en la Ley de Protección al Trabajador N.° 7983, que garantiza el acceso de los herederos a estos fondos, siempre que cumplan los procedimientos definidos.

Cómo se tramita el retiro del dinero

En el caso del FCL, el trámite debe realizarse directamente en el juzgado de trabajo más cercano al domicilio de la persona fallecida. El proceso corresponde a una consignación de prestaciones, en la cual un juez determina quiénes reciben el dinero.

Para el ROPC, la gestión inicia ante la OPC-CCSS, donde se verifica quiénes son los beneficiarios según un orden definido por normativa.

Primero, aplican a los beneficiarios registrados en el sistema de pensión básica. Si no existen, se consideran los designados por el afiliado en vida. En ausencia de ambos, el caso también pasa a un juzgado de trabajo.

Qué contiene el listado

El documento incluye la identificación, el nombre completo y el tipo de fondo asociado a cada persona fallecida, lo que permite a los interesados verificar si existe dinero pendiente por reclamar.

La lista supera las 300 páginas y abarca registros de todo el país, con casos tanto de FCL como de ROPC puede revisarla en este link: https://www.opcccss.fi.cr/wp-content/uploads/2026/03/LISTADO-DE-AFILIADOS-FALLECIDOS-CON-SALDO-AL-28-02-2026.pdf

Qué deben hacer los interesados

Las personas que identifiquen a un familiar en el listado deben iniciar el proceso correspondiente según el tipo de fondo. Para el ROPC, la OPC-CCSS habilitó el correo fallecidos@opcccss.fi.cr para consultas.

En el caso del FCL, el trámite judicial es obligatorio y requiere presentar la documentación que respalde la condición de heredero o beneficiario.

El llamado de la operadora es a que los interesados actúen con prontitud para garantizar el acceso a los recursos acumulados por sus familiares fallecidos.