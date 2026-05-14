OPC-CCSS publica lista de afiliados fallecidos con saldos pendientes en fondos de pensión

La OPC-CCSS divulgó un listado de afiliados fallecidos con saldos en fondos de pensión para facilitar trámites de herederos.

La Operadora de Pensiones Complementarias de la CCSS (OPC-CCSS) divulgó un listado actualizado de afiliados fallecidos que mantienen saldos pendientes en fondos administrados por la entidad, con corte al 30 de abril de 2026. La publicación busca que beneficiarios y herederos gestionen el retiro de esos recursos conforme a la legislación vigente.

El documento incluye personas con recursos en el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP). La lista detalla número de identificación, nombre completo y tipo de fondo administrado.

En el caso del FCL, la OPC-CCSS indicó que el trámite debe realizarse en el juzgado de trabajo más cercano al domicilio de la persona fallecida. La entidad deposita el dinero en la cuenta judicial correspondiente y será el juez quien determine quiénes tienen derecho a recibir esos recursos, según el artículo 85 del Código de Trabajo.

La operadora añadió que las direcciones de los juzgados pueden consultarse mediante la plataforma en línea del Poder Judicial.

Para los casos relacionados con el ROP, el proceso inicia directamente ante la OPC-CCSS. La entidad señaló que primero se revisan los beneficiarios registrados en la pensión básica del afiliado. Si no existen registros, se toman en cuenta los beneficiarios designados por la persona en vida ante la operadora.

Cuando no hay beneficiarios inscritos, los interesados deben acudir también al juzgado de trabajo para tramitar el retiro de los recursos mediante un proceso similar al del FCL.

La OPC-CCSS habilitó el correo electrónico fallecidos@opcccss.fi.cr para consultas relacionadas con el procedimiento de retiro de fondos del ROPC.

Entre los nombres incluidos en el listado aparecen afiliados con fondos FCL y ROPC de distintas zonas del país. Puede ver el documento completo en este link.