El País

OPC-CCSS publica lista de afiliados fallecidos con saldos pendientes en fondos de pensión

Miles de personas podrían tener recursos pendientes en fondos de pensión sin saberlo. La OPC-CCSS publicó un nuevo listado de afiliados fallecidos y explicó cómo reclamar el dinero

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Por Silvia Ureña Corrales
Billetes y monedas
La OPC-CCSS divulgó un listado de afiliados fallecidos con saldos en fondos de pensión para facilitar trámites de herederos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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