OPC-CCSS publica lista de afiliados fallecidos con dinero acumulado del ROP y FCL: así pueden retirarlo los familiares

La Operadora de Pensiones Complementarias de la CCSS (OPC-CCSS) divulgó un listado actualizado de afiliados fallecidos con saldo al 31 de marzo de 2026, con el fin de que beneficiarios y herederos gestionen el retiro de estos recursos.

El documento incluye miles de registros con datos como identificación, nombre completo y tipo de fondo, ya sea Fondo de Capitalización Laboral (FCL) o Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).

Según la información oficial, los recursos del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) deben tramitarse mediante un proceso judicial en el juzgado de trabajo correspondiente al domicilio de la persona fallecida. La operadora deposita el dinero en una cuenta judicial y un juez define a los beneficiarios.

En el caso del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), el proceso inicia directamente ante la OPC-CCSS, que verifica a los beneficiarios según un orden establecido por ley.

Primero, se consideran los beneficiarios de la pensión básica. Si no existen, se revisan los designados por el afiliado en vida. En ausencia de ambos, el trámite también pasa al juzgado de trabajo.

El listado busca facilitar el acceso a estos recursos y evitar que queden sin reclamar. La institución indicó que los interesados pueden solicitar información adicional mediante canales oficiales, incluido el correo electrónico habilitado para estos casos.

El documento completo está disponible para consulta pública y contiene el detalle de los afiliados registrados.