El País

OPC-CCSS publica lista de afiliados fallecidos con dinero acumulado del ROP y FCL: así pueden retirarlo los familiares

Revise el listado oficial de la OPC-CCSS y descubra si un familiar fallecido dejó fondos sin retirar. Conozca los pasos para reclamarlos

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
12/08/16. San José. Banco de Costa Rica. Oficinas Centrales. Servicios que ofrece al público. Cajeros. Fotos Melissa Fernández Silva
OPC-CCSS divulgó listado de fallecidos con saldo y explicó cómo familiares pueden retirar los fondos pendientes.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCOPC-CCSSROPFCL
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.