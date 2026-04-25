Obras del Espíritu Santo inaugura primera torre de albergues para 372 jóvenes

La primera torre de los Albergues Juveniles de la Alegría albergará a 372 jóvenes en condición de vulnerabilidad.

La organización Obras del Espíritu Santo inauguró este sábado la primera torre habitacional de los Albergues Juveniles de la Alegría, en Cristo Rey, San José, un proyecto dirigido a jóvenes adultos en condición de vulnerabilidad.

La nueva infraestructura, denominada Torre Espíritu Santo, tendrá capacidad para albergar a 372 hombres, como parte de un complejo residencial que contempla dos torres de siete pisos cada una.

Durante la actividad se dio el banderazo de inicio para la construcción de la segunda torre, destinada a 372 mujeres.

La primera torre de los Albergues Juveniles de la Alegría albergará a 372 jóvenes en condición de vulnerabilidad. (Asociación Obras del Espíritu Santo/Cortesía)

El proyecto pretende beneficiar en total a 744 jóvenes adultos en situación de riesgo social, mediante un modelo que combina alojamiento con oportunidades de desarrollo personal.

Según Obras del Espíritu Santo, la iniciativa forma parte de los esfuerzos de la organización por brindar alternativas de apoyo a población joven en condición de vulnerabilidad, a través de espacios seguros y programas de acompañamiento.