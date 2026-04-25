El País

Obras del Espíritu Santo inaugura primera torre de albergues para 372 jóvenes

Rodrigo Chaves y Laura Fernández participaron en la inauguración del proyecto dirigido a jóvenes en riesgo social

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Por Cristian Mora
Torre Obras del Espíritu Santo
La primera torre de los Albergues Juveniles de la Alegría albergará a 372 jóvenes en condición de vulnerabilidad. (Obras del Espíritu Santo/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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