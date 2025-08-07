Nuevos precios para combustibles desde este jueves: sube el diésel y bajan las gasolinas

Usuarios de diésel —clave para el transporte de mercancías y personas en transporte público— verán un alza en ese carburante esta semana (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:

Desde este jueves 7 de agosto entraron a regir los nuevos precios de los combustibles, tras su publicación en el diario oficial La Gaceta este miércoles.

Este ajuste implica un alivio marginal para los conductores que utilizan gasolina, mientras que los usuarios de diésel —clave para el transporte de mercancías y personas en transporte público— enfrentarán un aumento más significativo.

Los nuevos precios por litro son los siguientes:

Gasolina Súper: ¢664 (disminuye ¢2)

¢664 (disminuye ¢2) Gasolina Regular: ¢643 (disminuye ¢8)

¢643 (disminuye ¢8) Diésel: ¢557 ( aumenta ¢32)

¢557 ( ¢32) Gas Licuado de Petróleo (GLP): ¢265 ( aumenta ¢3)

El ajuste, de carácter extraordinario, fue aprobado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) con base en los datos de compras internacionales presentados por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).