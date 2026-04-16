El País

Nuevos alumnos de la UCR obtuvieron 3,58 de 10 en diagnóstico de matemática: ‘Hay deficiencias en todas las áreas’

2.568 estudiantes realizaron el Diagnóstico de Conocimientos de Matemática y el resultado evidenció importantes vacíos

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Una estudiante utiliza la calculadora para realizar ejercicios matemáticos frente a la computadora.
Los estudiantes de primer ingreso de la UCR obtuvieron resultados muy bajos en todas las áreas de la prueba diagnóstica DiMa. Imagen ilustrativa. (Foto: Shutterstock)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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