Nuevos alumnos de la UCR obtuvieron 3,58 de 10 en diagnóstico de matemática: ‘Hay deficiencias en todas las áreas’

Los estudiantes de primer ingreso de la UCR obtuvieron resultados muy bajos en todas las áreas de la prueba diagnóstica DiMa. Imagen ilustrativa.

El Diagnóstico de Conocimientos de Matemática (DiMa) que la Universidad de Costa Rica (UCR) aplica a estudiantes de nuevo ingreso reveló que este 2026 los jóvenes presentan deficiencias en todas las áreas evaluadas.

Así lo detalló la Escuela de Matemática tras una consulta de La Nación relacionada con los rezagos con los que los nuevos alumnos están llegando a las aulas universitarias.

La población meta de este año para aplicar el DiMa eran 5.718 estudiantes de primer ingreso que ingresaron a carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), no obstante, la participación real fue de 2.568 alumnos.

Los resultados evidenciaron el rezago que arrastran los alumnos: “Los resultados del informe técnico 2026 muestran un panorama de desempeño bajo, con una nota promedio general de 3,58 (en escala de 0 a 10), mostrando deficiencias en todas las áreas evaluadas”, detalló la escuela de Matemática.

Los resultados de las diferentes áreas evaluadas evidencian graves problemas:

En las operaciones con expresiones algebraicas la nota promedio obtenida fue de 4,66 de 10;

en factorización y otras transformaciones de expresiones algebraicas fue de 3.27;

en ecuaciones básicas de 4,40 ;

; en Conceptos básicos de funciones de 3,77.

La Escuela de Matemática realiza, desde hace dos décadas, el diagnóstico de los conocimientos necesarios para cursar el primer curso de matemática de los planes de estudio de la UCR, lo aplica con énfasis en los requerimientos del primer curso de Cálculo de cada malla curricular.

Según lo detallado, el examen aplicado tiene dos secciones, una de secundaria en la que se evalúan temas seleccionados del programa del Ministerio de Educación Pública (MEP) y que son requisitos para precálculo.

Y también cuenta con la sección de precálculo, que evalúa temas que ya no están en los programas del MEP, pero que son indispensables para quienes ingresan directamente al curso de Cálculo I.

Las personas que no aprueban la prueba diagnóstica, reciben la recomendación de matricular un taller preparatorio o el curso de Precálculo, en el que se desarrollan contenidos que no están incluidos en los programas del MEP, esto con el fin de que conozcan materia mínima para poder hacer frente a lo requerido en la UCR.

“Desde la implementación del taller de Precálculo en el año 2015, el cuerpo docente de esta cátedra ha encontrado serias deficiencias en los conocimientos de secundaria necesarios para desarrollar el curso, obligando a las personas docentes a invertir la mayor parte del tiempo lectivo repasando conocimientos y habilidades que las personas estudiantes debían de adquirir en la educación general básica”, agregó la Escuela.

En el 2024, la UCR también reveló las debilidades en Matemática con las que recibieron a los nuevos estudiantes. (Rafael Pacheco Granados)

Bajos resultados no son nuevos

En el 2024, tras la aplicación de la prueba DiMa a 2.634 estudiantes, solamente un 6,72% la aprobaron. Esto quiere decir que, de todos los aplicantes, únicamente 177 obtuvieron una calificación superior a 7.

Esa vez, Javier Trejos Zelaya, director de la Escuela de Matemáticas de la UCR, concluyó que los alumnos llegan a la educación superior con los conocimientos matemáticos correspondientes a octavo y noveno año de colegio.

“Lo que se ve reflejado en el examen de diagnóstico es que el nivel de la gente que ganó bachillerato (secundaria) es de aproximadamente entre octavo o noveno año de secundaria. Hay unos dos años y medio en Matemática que no tienen. Uno lo puede ver con las destrezas que no tienen. No saben factorizar, no saben los conceptos de funciones”, declaró Torres en el 2024.