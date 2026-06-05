Nuevo tanque de agua y planta potabilizadora beneficiarán a más de 2.200 abonados en Heredia

La ESPH ejecuta obras de infraestructura hídrica en Ciénega Norte que buscan mejorar la calidad, continuidad y capacidad del servicio de agua.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) anunció la ejecución de dos proyectos de infraestructura hídrica en Ciénega Norte que buscan fortalecer el abastecimiento de agua potable para 2.270 abonados de calle Ciénega y sectores cercanos. Las obras incluyen una nueva planta de tratamiento y un tanque de almacenamiento, con una inversión superior a ¢1.686 millones.

La iniciativa forma parte del proceso de modernización del sistema de acueducto de la zona y pretende mejorar la calidad del agua, la continuidad del servicio y la capacidad de respuesta ante variaciones en la demanda o contingencias operativas.

“Estas obras representan un beneficio directo para los usuarios, porque no solo mejoran la calidad del agua que llega a sus hogares, sino que también fortalecen la capacidad de almacenamiento y la estabilidad del servicio, lo que se traduce en mayor continuidad y confianza para toda la comunidad”, expresó el ingeniero Jorge Miranda, responsable del proyecto en el Negocio de Agua Potable de la ESPH.

La planta de tratamiento tendrá una inversión de ¢1.110 millones. La infraestructura utilizará tecnología de filtrado rápido bajo presión y estará diseñada para potabilizar un caudal de 30 litros por segundo provenientes de la captación Tibasito. El proyecto incorporará procesos de clarificación, filtración, carbón activado y desinfección.

Además, la instalación contará con un sistema automatizado que permitirá monitorear y optimizar las distintas etapas del tratamiento del agua. Según la ESPH, esta tecnología facilitará la gestión ante episodios de alta turbidez y cambios en la calidad de la fuente de abastecimiento.

El segundo proyecto corresponde a un tanque de almacenamiento con capacidad para 500 metros cúbicos. La obra requerirá una inversión de ¢576,8 millones y consistirá en la construcción de una estructura cilíndrica de acero vitrificado destinada a aumentar la reserva disponible y mejorar la regulación del sistema.

Durante el desarrollo de las obras, la ESPH implementará un sistema temporal de almacenamiento y abastecimiento para el sector de Concepción de San Rafael. La empresa advirtió que podrían registrarse afectaciones puntuales en la continuidad, presión o calidad del servicio debido a condiciones climáticas, incrementos en la demanda o maniobras operativas asociadas a la construcción.

Entre los posibles efectos temporales figuran disminuciones de presión, interrupciones programadas e incrementos ocasionales de turbiedad. La ESPH indicó que estas situaciones corresponderán al periodo constructivo y no a una condición permanente del sistema.

Las obras iniciaron en enero de 2026 con la fase de diseño. La construcción del tanque se extenderá hasta inicios de noviembre de este año, mientras que la planta de tratamiento avanzará hasta el primer cuatrimestre de 2027, cuando entre en operación.

La empresa informó que mantendrá un monitoreo constante durante la ejecución de los proyectos para reducir eventuales afectaciones y atender las necesidades de las comunidades involucradas. Una vez concluidas las obras, el sistema contará con mayor capacidad de almacenamiento y mejores procesos de potabilización para los usuarios de Ciénega Norte.