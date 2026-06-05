El País

Nuevo tanque de agua y planta potabilizadora beneficiarán a más de 2.200 abonados en Heredia

Las obras incluyen una nueva planta potabilizadora y un sistema de almacenamiento que promete mejorar la calidad, continuidad y capacidad del servicio de agua

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Por Silvia Ureña Corrales
La ESPH ejecuta obras de infraestructura hídrica en Ciénega Norte que buscan mejorar la calidad, continuidad y capacidad del servicio de agua.
La ESPH ejecuta obras de infraestructura hídrica en Ciénega Norte que buscan mejorar la calidad, continuidad y capacidad del servicio de agua. (ESPH /ESPH)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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