Nuevo puente abre corredor turístico entre La Fortuna, El Castillo y Monteverde

El puente sobre el río Caño Negro abre una ruta turística más directa entre La Fortuna, El Castillo y Monteverde.

La comunidad de El Castillo, ubicada frente a la laguna del Arenal, quedó conectada con La Fortuna de San Carlos y Monteverde mediante un nuevo corredor turístico tras la apertura del puente sobre el río Caño Negro.

La obra, de 112 metros, reduce el tiempo de traslado entre Monteverde y La Fortuna en cerca de una hora y media. El paso beneficia a comunidades como El Castillo, Tilarán y zonas cercanas.

El puente puso fin a una espera de unos 50 años para vecinos y visitantes. Antes, los lugareños debían cruzar el río, una situación riesgosa durante la época lluviosa, según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

El Castillo se perfila como uno de los puntos con mayor beneficio turístico. La comunidad ofrece actividades acuáticas, aventura y vistas hacia la laguna y el volcán Arenal.

El MOPT y el Conavi aportaron los diseños y dos estructuras metálicas tipo Bailey. Las asociaciones de desarrollo asumieron la contratación del lanzamiento de los puentes y los estudios geológicos.

La estructura cuenta con un bastión en cada margen del río y una pila intermedia de concreto, elementos que sostienen los dos tramos metálicos.

La inversión fue cercana a ¢900 millones. De ese monto, ¢500 millones corresponden al costo de los puentes y más de ¢350 millones al armado.

El nuevo paso reduce el viaje entre Monteverde y La Fortuna y potencia el turismo de aventura frente a la laguna del Arenal. (ICT /Cortesía)

Actividades acuáticas y aventura frente al volcán

El Castillo fortalece ahora su perfil turístico gracias a una oferta centrada en naturaleza, aventura y actividades acuáticas, con la laguna y el volcán Arenal como principales atractivos visuales.

Sky Adventure, ubicado a pocos minutos de la comunidad, ofrece recorridos en teleférico sobre el bosque tropical, canopy y puentes colgantes. El parque cuenta con uno de los cables de canopy más altos del país.

El Paradero Lacustre incorpora opciones como recorridos en jet ski, kayak, paseos en bote y tours al atardecer sobre la laguna del Arenal.

El rincón del Arenal que ahora queda más cerca y sorprende con deportes acuáticos únicos. (ICT /Cortesía)

El wakesurfing se posiciona como una de las actividades más llamativas de la zona. Esta disciplina permite surfear sobre olas generadas por una embarcación equipada con tecnología especializada y software capaz de producir oleaje continuo.

La oferta turística de El Castillo también incluye miradores, hospedajes de distintos precios, cercanía con el Parque Nacional Volcán Arenal y tours de observación de aves.

La gastronomía local tiene como uno de sus principales platillos el guapote, un pescado característico de la región.

Los atardeceres sobre la laguna del Arenal se mantienen entre los principales atractivos del lugar. El reflejo del volcán sobre el agua y la vista despejada del paisaje forman parte de las imágenes más buscadas por visitantes nacionales y extranjeros.