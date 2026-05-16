El País

Nuevo puente abre corredor turístico entre La Fortuna, El Castillo y Monteverde

Nuevo puente sobre el río Caño Negro conecta La Fortuna, El Castillo y Monteverde, reduce tiempos de traslado y fortalece el turismo en la zona del Arenal

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Por Silvia Ureña Corrales
El puente sobre el río Caño Negro abre una ruta turística más directa entre La Fortuna, El Castillo y Monteverde.
El puente sobre el río Caño Negro abre una ruta turística más directa entre La Fortuna, El Castillo y Monteverde. (Cortesía ICT)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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