El País

Nueva piscina del Hospital Monseñor Sanabria mejora terapias para pacientes con artrosis y fibromialgia

El hospital puntarenense trata más de 100 pacientes por semana con hidroterapia para mejorar movilidad, fuerza y coordinación

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Piscina con agua temperada permite hidroterapia en Puntarenas para pacientes con artrosis, fibromialgia y problemas en la columna.
Piscina con agua temperada permite hidroterapia en Puntarenas para pacientes con artrosis, fibromialgia y problemas en la columna. (CCSS/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCCSSHospital Monseñor SanabriaPuntarenas
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.