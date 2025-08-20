Nueva piscina del Hospital Monseñor Sanabria mejora terapias para pacientes con artrosis y fibromialgia

Piscina con agua temperada permite hidroterapia en Puntarenas para pacientes con artrosis, fibromialgia y problemas en la columna.

El Hospital Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, en Puntarenas, habilitó una moderna piscina terapéutica que permite ofrecer sesiones de hidroterapia a más de 100 pacientes cada semana.

La piscina, de 7 metros de ancho por 14,4 metros de largo, se encuentra en el servicio de Fisiatría.

LEA MÁS: Embajada de Estados Unidos aplicará este cambio en la solicitud de visas a partir del 2 de setiembre

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que el agua temperada facilita el tratamiento de lesiones en la columna, artrosis, fibromialgia y otras condiciones, con el objetivo de mejorar la fuerza muscular, la movilidad y la coordinación, según informó el hospital.

El doctor Randall Álvarez Juárez, director del hospital, destacó que esta instalación favorece una atención individualizada y humanizada, permitiendo a los terapeutas mantenerse cerca del paciente durante las sesiones.

El terapeuta físico del hospital Yassiel Alpízar León explicó que la hidroterapia se basa en el uso del medio acuático para el manejo de diferentes patologías, lo que permite un abordaje eficaz según las necesidades del paciente.

Piscina con agua temperada permite hidroterapia en Puntarenas para pacientes con artrosis, fibromialgia y problemas en la columna. (CCSS/Cortesía)

Johanna Aguilar Zamora, vecina de Esparza, ha recibido más de 25 sesiones de hidroterapia en el hospital. Indicó que ha tenido mejoría en zonas como caderas, espalda y brazos, lo cual ha aliviado sus síntomas.

La institución agregó que el hospital incorporó esta piscina como parte de su estrategia para ofrecer un servicio de salud especializado y de alta calidad en la provincia de Puntarenas.

Piscina con agua temperada permite hidroterapia en Puntarenas para pacientes con artrosis, fibromialgia y problemas en la columna. (CCSS/Cortesía)

LEA MÁS: Estas aplicaciones de celular ponen en riesgo su cuenta bancaria: revíselas y elimínelas cuanto antes

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.