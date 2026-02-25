El País

Nueva moneda coleccionable de ¢25 alusiva a El Fortín desata filas en el centro de San José: vea las fotos

La nueva moneda coleccionable de ¢25 dedicada a El Fortín de Heredia provocó largas filas en el centro de San José. Decenas de personas madrugaron —e incluso pasaron la noche— para adquirir una de las 17.000 piezas disponibles.

Por Yucsiany Salazar
Así luce el BCR durante la mañana del miércoles 25 de febrero previo a que inicie la venta de la nueva moneda coleccionable.
Así luce el BCR durante la mañana del miércoles 25 de febrero previo a que inicie la venta de la nueva moneda coleccionable. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







