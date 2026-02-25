Nueva moneda coleccionable de ¢25 alusiva a El Fortín desata filas en el centro de San José: vea las fotos

Así luce el BCR durante la mañana del miércoles 25 de febrero previo a que inicie la venta de la nueva moneda coleccionable.

La nueva moneda coleccionable de ¢25, alusiva a El Fortín de Heredia, causó furor en el centro de San José este miércoles. Decenas de personas pasaron la noche en vela haciendo fila frente al Banco de Costa Rica (BCR) para asegurar su ejemplar.

Se trata de la cuarta pieza de la serie coleccionable de esta denominación y salió a la venta este 25 de febrero con un precio de ¢9.100, disponible en dos presentaciones: acrílico o estuche.

“El total de monedas coleccionables disponible es de 10.000 unidades en acrílico y 7.000 en estuche”, informó el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Aficionados a la numismática llegaron desde tempranas horas —incluso con sillas y cobijas— a las entidades financieras autorizadas para asegurar la compra de la nueva moneda coleccionable. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Detalles de la moneda

En el reverso, la pieza incluye las leyendas «Provincia de Heredia», «El Fortín» y el año de la colección, «2023». El diseño resalta la estructura construida en 1876 y declarada Monumento Nacional en 1974, icono histórico de la ciudad de las flores.

En el anverso, en la parte superior, destacan las inscripciones «República de Costa Rica» y «Banco Central de Costa Rica». En la parte inferior, posee dos barras en alto relieve que facilitan su identificación al tacto y cuenta con un canto liso.

¿Dónde la puede comprar?

Usted puede adquirir la moneda en diversas entidades financieras (ver lista abajo). No obstante, para garantizar una distribución equitativa, solo se permite la compra de dos monedas por persona.

Puntos de venta autorizados de la moneda coleccionable. Imagen: BCCR

“Es importante destacar que la cantidad de monedas coleccionables asignadas a cada entidad financiera se determina según sus requerimientos. Además, son estas mismas entidades las que definen los puntos de venta donde la moneda estará disponible para el público, así como la cantidad de monedas por presentación en cada ubicación”, explicó el BCCR.

Largas filas en el BCR del centro de San José para obtener la nueva moneda de ¢25. La entidad financiera aclaró que cada persona podrá comprar solo dos monedas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Moneda de ¢25 de circulación regular

A partir de este miércoles también inicia la circulación gradual de la nueva moneda de ¢25 para uso cotidiano como medio de pago.

Según el cronograma de emisión de monedas, este día saldrá el diseño con la provincia de Heredia, en marzo saldrá el diseño de Cartafo, en abril el de Alajuela, y en mayo el de San José.

Respecto a las monedas con el diseño anterior, el Banco Central confirmó que dejarán de tener valor legal como medio de pago el 1.° de julio del 2026.

“Se insta al público a facilitar la circulación de estas nuevas piezas, de modo que la disponibilidad de esta denominación se normalice progresivamente en los próximos meses. El Banco Central comunicará oportunamente la fecha exacta de la puesta en circulación de cada nueva moneda de ¢25”, agregó la entidad financiera.