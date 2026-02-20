Nueva moneda coleccionable de ¢25 ya tiene protagonista: así es y este será su precio

El icónico Fortín de Heredia inspiró la nueva moneda de ¢25 que pronto llegará a bancos y entidades financieras.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció que el próximo miércoles 25 de febrero saldrá a la venta la cuarta moneda coleccionable de ¢25 de la serie “Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias”, dedicada a El Fortín de Heredia.

La entidad informó que estarán disponibles 10.000 unidades en presentación acrílica y 7.000 en estuche, cada una con un precio de ¢9.100, sin distinción de formato. La venta se realizará a través de entidades financieras y se limitará a un máximo de dos piezas por persona.

Diseño y características

En el reverso, la pieza muestra la imagen de El Fortín de Heredia, construido en 1876 y declarado Monumento Nacional en 1974, junto a las leyendas “Provincia de Heredia”, “El Fortín” y el año de colección “2023”.

El anverso conserva los elementos habituales de la denominación de ¢25, con las inscripciones “República de Costa Rica” y “Banco Central de Costa Rica”. Además, incluye dos barras en alto relieve que facilitan su reconocimiento al tacto. La moneda posee canto (borde exterior, lateral o tercera cara) liso.

Distribución y puntos de venta

El BCCR indicó que la cantidad asignada a cada entidad financiera depende de sus requerimientos. Cada banco o cooperativa definirá los puntos de venta y la distribución por presentación.

Entre las entidades que distribuirán la moneda figuran el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional de Costa Rica —con venta exclusiva en línea—, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, BAC Credomatic, Davivienda, Banco Promerica, Grupo Mutual Alajuela La Vivienda, Mutual Cartago, Coopealianza, Coopegrecia, Coopesanramón, Coopenae, Coopecar y la Asociación Numismática Costarricense.

Lista de entidades que distribuirán la moneda coleccionable (BCCR/BCCR)

Los Museos del Banco Central venderán 450 unidades en fecha posterior, la cual se comunicará por los canales oficiales.

Moneda de circulación regular

De forma paralela, el 25 de febrero iniciará la circulación gradual de la moneda regular de 25 con el mismo motivo, pero sin aplicación de colores. Esta pieza funcionará como medio de pago y se distribuirá mediante el sistema financiero nacional.

El Banco Central recordó que la moneda de ¢25 del diseño anterior dejará de funcionar como medio de pago el 1.º de julio del 2026, como parte del proceso de sustitución del cono monetario.

Para el primer semestre del 2026, el calendario contempla nuevas emisiones alusivas a las provincias de Cartago, Alajuela y San José, cuyos meses de circulación serán comunicados oportunamente.