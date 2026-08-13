El País

Nueva especie de coral aparece en aguas profundas de Costa Rica: es tan diferente que no encaja en ninguna familia conocida

‘Laurinque elenya’ vive a cientos de metros de profundidad en montes submarinos del Pacífico costarricense

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Por Jailine González Gómez
Científicos hallaron en aguas profundas de Costa Rica un coral que representa una nueva especie, género y familia.
Científicos hallaron en aguas profundas de Costa Rica un coral que representa una nueva especie, género y familia. (Zookeys/Divulgación)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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