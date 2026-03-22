Ciencia

Coral gigante en caldera volcánica desconcierta a científicos por su tamaño y antigüedad

El enorme coral Porites rus se ubica en una caldera volcánica con condiciones únicas que permiten estudiar el impacto de la acidez en los océanos

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Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos analizan un coral gigante en las Marianas que podría tener más de 2.000 años y crece en un entorno volcánico extremo.
Científicos analizan un coral gigante en las Marianas que podría tener más de 2.000 años y crece en un entorno volcánico extremo. (NOAA Fisheries/NOAA Fisheries)







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