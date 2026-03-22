Coral gigante en caldera volcánica desconcierta a científicos por su tamaño y antigüedad

Científicos analizan un coral gigante en las Marianas que podría tener más de 2.000 años y crece en un entorno volcánico extremo.

Un coral de dimensiones excepcionales en las islas Maug, en el archipiélago de las Marianas, captó la atención de la comunidad científica tras una reciente medición realizada por el Servicio Oceánico Nacional de Estados Unidos (NOAA).

La estructura, conocida por habitantes locales, destaca por su tamaño. Los investigadores estiman que alcanza 1.347 m² de superficie. Presenta unos 31 metros en su parte superior y 62 metros en la base. La medición resultó compleja por limitaciones de seguridad durante las inmersiones, según explicó el equipo científico.

El coral pertenece a la especie Porites rus. Se trata del mayor ejemplar registrado dentro del género Porites. Su magnitud también sugiere una larga historia de crecimiento.

Los científicos indicaron que la edad exacta es difícil de determinar. Este tipo de coral no genera bandas de crecimiento visibles como otras especies. Sin embargo, estimaciones basadas en su desarrollo apuntan a que crece cerca de un centímetro por año. Bajo ese criterio, el ejemplar podría alcanzar unos 2.050 años de antigüedad.

El coral se ubica dentro de la caldera volcánica de Maug, un entorno que funciona como laboratorio natural. En esa zona existen fuentes de dióxido de carbono que generan condiciones oceánicas más ácidas. Este fenómeno permite estudiar cómo reaccionan organismos marinos ante escenarios similares a los que podría enfrentar el planeta en el futuro.

El contraste en el sitio resulta notable. En un mismo espacio conviven un coral gigante en buen estado y áreas cercanas sin vida marina, afectadas por la acidez. Esta combinación refuerza el interés científico en la región.

El archipiélago de las Marianas se localiza cerca de Filipinas y Japón. Forma parte de un arco volcánico reconocido por albergar la fosa de las Marianas, el punto más profundo de la Tierra.

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