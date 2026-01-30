El País

¿No puede ingresar a la app BCR Móvil? Esta es la razón según el banco

Usuarios reportaron el error este viernes

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
BCR Móvil
Usuarios reportaron dificultades para ingresar a la aplicación BCR Móvil. (BCR/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BCRBCR MóvilApp BCR
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.