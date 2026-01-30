¿No puede ingresar a la app BCR Móvil? Esta es la razón según el banco

Usuarios reportaron dificultades para ingresar a la aplicación BCR Móvil del Banco de Costa Rica (BCR).

Al intentar colocar la contraseña o usar la clave biométrica, la app se queda cargando y luego muestra el mensaje:

“Atención. Ha ocurrido un error de comunicación, intente de nuevo”.

Este es el mensaje que le aparece a los usuarios cuando intentan ingresar a la app móvil del BCR. (La Nación/Captura de pantalla)

El BCR informó, por medio de sus redes sociales, que se debe a una “afectación”, la cual está siendo atendida por el equipo técnico.

Sin embargo, la entidad enfatizó que los demás servicios, como la página web, las oficinas, los cajeros automáticos y los medios de pago, operan con normalidad.

¿Cuándo se resolverá el problema?

De acuerdo con el BCR, los trabajos de atención a la app aún están en proceso, por lo que no se estima la hora aproximada de cuándo volverá a funcionar.

No obstante, la entidad bancaria enfatizó en que están trabajando con el objetivo de que la falla “se resuelva próximamente”.

La Nación verificó que a las 3:35 p.m., la aplicación aún continuaba con el error.